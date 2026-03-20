Thiago Martins assume Turismo em Limeira

O prefeito de Limeira, Murilo Félix, abraçou mais um nome de Americana no seu secretariado. Thiago Martins assume a pasta de Turismo da cidade.

TM estava no governo Chico Sardelli (PL) até este mês e vai substituir Silvio Brito, homem de confiança de Félix.

Além de TM, também estão no governo em Limeira Walter Veneciano, Thiago Guimarães e Roger Willians, todos ‘com moral’ na administração.

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Fala prefeito

Hoje quero compartilhar uma mudança importante na nossa equipe. O Silvio Britto deixa a Secretaria de Turismo e Eventos para assumir como secretário-executivo do meu Gabinete. Ele vai atuar mais próximo de mim, fortalecendo o diálogo com os vereadores e com a população, ajudando a construir soluções em conjunto e aproximar ainda mais a gestão das pessoas.

No lugar dele, assume o Thiago Martins, um profissional com mais de 25 anos de experiência na produção de eventos e uma trajetória sólida também no setor público. Tenho confiança de que ele chega para somar, trazendo novas ideias e energia para impulsionar o turismo e os eventos da nossa cidade.

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