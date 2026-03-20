Carreta do ‘Mulheres de Peito’ em Nova Odessa: mamografias gratuitas

Atendimentos ocorrem de 31 de março a 11 de abril, em frente à Prefeitura; exames serão por demanda espontânea com distribuição diária de senhas

A Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, está trazendo novamente à cidade a carreta do Programa “Mulheres de Peito” para a realização de exames gratuitos de mamografia. A unidade móvel será instalada no estacionamento do Paço Municipal, que fica na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro, o mesmo local utilizado em edições anteriores.

Os atendimentos ao público terão início na terça-feira, dia 31 de março, e seguirão até o dia 11 de abril, com distribuição de senhas por ordem de chegada. Serão oferecidas 50 senhas por dia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Aos sábados, serão 25 senhas, com exames realizados das 8h às 12h.

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Além de receber mulheres por demanda espontânea, a iniciativa tem como prioridade zerar a fila de espera do município. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde está entrando em contato com 489 pacientes que aguardavam pelo exame. A expectativa dos gestores é que todas sejam contempladas durante a permanência da carreta em Nova Odessa.

Para garantir o conforto e a segurança das pacientes, a Secretaria Municipal de Saúde instalará uma tenda no local, com capacidade para acomodar aproximadamente 50 pessoas. Agentes da pasta também estarão presentes para orientar as mulheres que procurarem o serviço.

“Estamos muito felizes em receber mais uma vez a carreta da mamografia em Nova Odessa. É uma ação que salva vidas, pois facilita o acesso das nossas mulheres ao exame preventivo. Agradeço ao Governo do Estado por atender o pedido da nossa gestão”, destacou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Informações sobre o exame

Podem realizar o exame mulheres a partir dos 35 anos, seguindo os critérios abaixo:

· De 35 a 49 anos: apresentar pedido médico do SUS, Cartão SUS e RG.

· De 50 a 74 anos: apresentar RG e Cartão SUS.

· Acima de 74 anos: apresentar pedido médico do SUS, Cartão SUS e RG.

A realização da mamografia pelo programa respeita o intervalo mínimo de um ano em relação ao último exame. Caso a paciente tenha realizado o exame há menos de 12 meses, será obrigatória a apresentação de um relatório ou carta médica justificando a necessidade de um novo procedimento.

O exame é totalmente gratuito e as pacientes recebem as imagens impressas no ato do procedimento. O laudo médico será disponibilizado em até 48 horas, podendo ser acessado pela internet. No momento do atendimento, será entregue um protocolo com login e senha para consulta online.

Sobre o programa

As carretas da mamografia fazem parte do Programa “Mulheres de Peito”, do Governo do Estado. O objetivo é ampliar o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama, levando exames de qualidade para perto da população.

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