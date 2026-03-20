Coden promove Semana da Água com atividades para alunos da rede municipal

Iniciativa de educação ambiental acontece entre os dias 24 e 26 de março e envolve alunos do 5º ano em programação interativa sobre o uso consciente da água

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, a Coden Ambiental realiza mais uma edição da Semana da Água. Entre os dias 24 e 26 de março, a concessionária dos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa promove uma programação educativa especial para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da EMEB Vereador Osvaldo Luís da Silva, localizada no bairro Marajoara. O objetivo é despertar a consciência ambiental nas crianças, abordando a importância do uso responsável da água de forma lúdica e participativa.

Serão três dias de atividades intensas, envolvendo turmas nos períodos da manhã e da tarde. A programação inclui jogos, gincanas e visitas técnicas, proporcionando aos alunos uma experiência imersiva sobre o ciclo da água e o trabalho realizado pela Coden para levar água tratada e coletar esgoto na cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Programação:

• Terça-feira (24/03): A abertura da programação conta com o Tabuleiro Gigante da Água, um jogo interativo que ensina sobre preservação de forma divertida, seguido de um Quiz com perguntas e respostas sobre o tema. As atividades acontecem das 8h30 às 9h30 para o período da manhã e das 13h30 às 14h30 para a tarde.

• Quarta-feira (25/03): O segundo dia será de ação em equipe com a Gincana Educativa e a dinâmica “Salve o Rio”, que visa conscientizar os alunos sobre a poluição hídrica e a importância de manter os rios limpos. A atividade ocorre nos mesmos horários.

• Quinta-feira (26/03) : Para encerrar a semana, os alunos participarão de uma visita monitorada às unidades da CODEN, conhecendo de perto o funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). A visita inclui também um passeio ao galpão da Coopersonhos, onde as crianças poderão aprender sobre a importância da coleta seletiva e o destino correto dos resíduos sólidos. O passeio será realizado das 8h às 10h para o período da manhã e das 13h30 às 15h30 para a tarde.

O presidente da Coden, Rean Gustavo Sobrinho, destaca a importância de levar o conhecimento para dentro da sala de aula. “A Semana da Água é um momento fundamental em nosso calendário. Plantar a semente da conscientização nas crianças é garantir um futuro mais sustentável para Nova Odessa. Ao abrir as portas das nossas estações de tratamento, mostramos na prática a complexidade e a importância do saneamento, formando cidadãos mais conscientes e engajados na preservação dos nossos recursos hídricos”, afirmou.

Leia Mais notícias da cidade e região