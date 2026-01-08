Cãoterapia: adotar um cachorro fortalece a saúde emocional

Afeto, criatividade, amor, começo e recomeço. Foi com essa mistura de sentimentos que Pituco, um vira-lata cheio de energia e carisma, chegou à casa do publicitário e roteirista Tiago de Moraes das Chagas na Páscoa de 2020, quando o mundo ainda vivia em isolamento na pandemia. O que começou como uma adoção surpresa para alegrar o filho acabou se tornando algo maior: inspiração para criar um super-herói canino de histórias em quadrinhos e, depois, escrever o livro infantojuvenil Quatro Patas – A História de Pituco, em parceria com Ramon Barbosa Franco.

Nesta obra o leitor vai conhecer a trajetória de um cão que virou herói na vida real. Com tom biográfico, que mistura realidade e ficção, os capítulos curtos e afetuosos de Quatro Patas narram a relação com o filhote desde o primeiro dia, as descobertas, as travessuras e a conexão especial que uniu toda família. O livro também mostra como esse vínculo deu origem ao universo Radius, um projeto de quadrinhos idealizado por Tiago desde a adolescência, concretizado na fase adulta a partir da convivência com o cachorro – que originou o protagonista das premiadas HQs.

Por meio de fotos e ilustrações coloridas, o livro intercala memórias e reflexões sobre lealdade, perda e propósito. Para além das boas lembranças, a morte de Pituco, vítima de um atropelamento em julho de 2024, marca uma virada na narrativa: o luto do escritor se transforma em combustível para continuar dando vida ao amigo canino na literatura.

Ele, sem dúvidas, não foi apenas um cão, mas alguém que sempre

sabia exatamente quem era e onde estava. E, na sua partida,

deixou uma lição de autenticidade e presença que permanece

comigo, como um amigo que nunca se foi completamente.

Essa marca que ele deixou em minha vida é algo que

ninguém pode apagar. Até mesmo o projeto Radius, que

carrega seu nome, é uma extensão dessa presença indiscutível.

Pituco foi, em muitos aspectos, um super-herói de verdade.

(Quatro Patas – A História de Pituco, p. 80)

Lançado pela Mustache Comics, esta é uma história de empatia, coragem, amor e permanência, que celebra o poder das conexões entre as espécies. Ao narrar a trajetória do cãozinho, os autores mostram que os verdadeiros heróis não usam capas, mas deixam marcas profundas naqueles que os amam. O legado desse cachorro amigável ensina aos leitores de todo o Brasil que o carinho e companheirismo dos bichinhos seguem vivos para sempre, mesmo quando eles se vão.

Ficha Técnica

Título: Quatro Patas

Subtítulo: A História de Pituco

Autor: Tiago de Moraes das Chagas

Coautor: Ramon Barbosa Franco

Editora: Mustache Comics

ISBN: 978-65-01-30485-4

Formato: 155 x 223 mm – Colorido

Edição: 1ºed., 2025

Arte de Capa: Mustache Marketing

Gênero: Infantojuvenil

Número de páginas: 184

Preço: R$ 70,00

Onde encontrar: Site do projeto | Google Play | Amazon



Sobre o autor: Natural de Marília (SP), Tiago de Moraes das Chagas nasceu em 17 de setembro de 1981 e é formado em Administração pelo Univem. Diretor da Mustache Marketing e fundador da Mustache Comics, atua como roteirista, publicitário e criador da franquia de HQs Radius, série que mistura ficção científica e cultura brasileira. O projeto, que ganhou forma durante a pandemia, conquistou prêmios nacionais de excelência gráfica e o troféu de Super-Herói Brasileiro do Ano de 2024. Com uma trajetória que une empreendedorismo e criatividade, Tiago transforma suas vivências em histórias sobre coragem, humanidade e recomeços. É pai de Lucas Almeida de Moraes.

Sobre o coautor: Ramon Barbosa Franco é jornalista e escritor, formado em Comunicação Social pela Universidade de Marília (Unimar). Com trajetória iniciada aos 16 anos como repórter, construiu uma carreira marcada por prêmios literários conquistados em cidades como Marília, São Paulo, Niterói e Rio de Janeiro. Autor de obras como Contos do Japim, A Próxima Colombina e Canavial, os vivos e os mortos, também atua como roteirista de HQs, assinando títulos como Radius, Onde Nasce a Luz e Os Canônicos. Além da literatura, desenvolve projetos de comunicação corporativa e escreve crônicas para jornais do interior paulista.

