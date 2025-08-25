Capacitação em imunização prepara mais de 400 profissionais em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, encerrou nesta sexta-feira (22) a “III Capacitação Municipal de Imunização – 2025”, realizada na Faculdade de Americana (FAM). O evento reuniu profissionais da rede municipal e de cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) em dois dias de atividades, voltadas ao fortalecimento das práticas de vacinação.

Organizada pela Vigilância Epidemiológica, com apoio do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Campinas, a capacitação contou com palestras de especialistas renomados na área. Entre os temas abordados estiveram Rede de Frio, ESAVI – Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização e o Calendário de Vacinação no Estado de São Paulo (NT Imunização 2025).

Ao todo, mais de 400 profissionais participaram da capacitação, entre enfermeiros, médicos, agentes de saúde e trabalhadores diretamente envolvidos nas salas de vacina.

Organizada pela Vigilância Epidemiológica, com apoio do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Campinas, a capacitação contou com palestras de especialistas reconhecidos no Estado, como Maria Ligia Bacciotte Ramos Neger, diretora da Divisão de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde; a médica pediatra Karyn Nemeth; o médico epidemiologista José Olímpio Moura Albuquerque; e a supervisora técnica Sônia Massako Nomura Babá.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito, a adesão superou as expectativas e evidenciou o interesse de diferentes áreas profissionais pelo tema. A diversidade de participantes e o alto nível dos palestrantes garantiram, segundo ela, uma troca de conhecimentos considerada fundamental para a qualidade da assistência em vacinação.

“Ficamos muito felizes com a participação expressiva e com a oportunidade de trazer grandes referências em imunização para compartilhar experiências. Essa integração fortalece a rede e reflete diretamente na qualidade do atendimento oferecido à população”, destacou.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, ressaltou que a iniciativa representa um investimento direto no serviço prestado à comunidade. “Cada capacitação é uma oportunidade de qualificar ainda mais o trabalho desenvolvido pelas equipes. Ao investir em atualização e troca de experiências, fortalecemos as práticas de imunização e garantimos mais eficiência e segurança para a população”, afirmou.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, também enalteceu a iniciativa. “Foram dias de muito aprendizado e troca de experiências, que reforçam a relevância da imunização e o papel fundamental dos profissionais que atuam diretamente nesse serviço essencial”, completou.

