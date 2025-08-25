CPS abre inscrições para alunos interessados no Intercâmbio Cultural

Iniciativa selecionará 500 estudantes de Etecs e Fatecs para aprender inglês ou espanhol, com tudo pago, em países como Canadá, Espanha, EUA e Reino Unido; inscrições até 28 de setembro

Estão abertas as inscrições para a próxima edição do Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza (CPS), iniciativa que oferece aos alunos de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais a oportunidade de estudar durante quatro semanas em países da Europa e da América do Norte. Os jovens interessados em participar do processo de seleção podem fazer a inscrição até dia 28 de setembro, exclusivamente pela internet. O embarque está previsto para o primeiro semestre do próximo ano.

Lançados nesta segunda-feira (25), os editais para o Intercâmbio Cultural preveem aumento no número de vagas ofertadas. Agora serão 500, ante 333 no ano passado. Outra novidade é a inclusão de novos destinos, como Canadá e Espanha. Estados Unidos e países do Reino Unido, como Inglaterra e Escócia, também estão entre as opções para o intercâmbio.

Do total de bolsas de estudo, 335 serão destinadas às Etecs, sendo quatro vagas para alunos de cursos técnicos na modalidade de educação a distância (EaD). Nas Fatecs, serão selecionados 126 estudantes, sendo seis para alunos da Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) e quatro para alunos de EaD.

Além disso, o Intercâmbio Cultural do CPS contemplará alunos premiados em outras iniciativas do CPS, como a Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Fetesp), com dez vagas; Inova CPS, cinco vagas; Competição USP de Conhecimentos e Oportunidades (Cuco), uma vaga. As 23 vagas restantes serão destinadas aos monitores que acompanharão as turmas.

“O Intercâmbio Cultural é uma das iniciativas mais transformadoras do Centro Paula Souza. Oferecer a chance para os nossos estudantes vivenciarem experiências acadêmicas e culturais em outros países é investir na formação de cidadãos mais preparados, conectados com o mundo e capazes de contribuir ainda mais para o desenvolvimento do Estado”, afirma o presidente do CPS, Clóvis Dias. “Ampliar o número de vagas e incluir novos destinos reforça nosso compromisso com a democratização do acesso a novas oportunidades para os alunos. Queremos que cada vez mais estudantes de Etecs e Fatecs enxerguem no Intercâmbio Cultural uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional que marcará suas trajetórias”, completa o vice, Maycon Geres.

Requisitos para inscrição

Nas Etecs, podem se candidatar jovens matriculados na segunda série dos Ensinos Médio ou Integrado, ou no segundo módulo dos cursos técnicos. Já nas Fatecs, o estudante precisa ter um Percentual de Progressão (PP) de Intercâmbio entre 50 a 75% (informação disponível no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica – SIGA). O processo de seleção contará ainda com novas etapas na classificação dos estudantes, incluindo a participação direta das unidades e a anuência dos diretores.

Experiência internacional

O intercâmbio prevê que os estudantes selecionados tenham acesso a curso intensivo de língua inglesa ou espanhola, com carga horária de 20 horas semanais. As bolsas incluem passagens aéreas de ida e volta, hospedagem em casa de família, alimentação (café da manhã e jantar), traslado no país de destino, chip de internet, seguro-viagem e seguro de saúde internacional, taxas de emissão de visto de estudante (Visa) e Sevis para entrada nos Estados Unidos, ajuda de custo e kit com camiseta, mochila, moletom e identificação de bagagem.

Caberá ao participante providenciar e custear documentos pessoais necessários para a viagem, como passaporte e custos de deslocamento para obtenção do visto americano.

Confira abaixo o cronograma:

·Período de inscrições: até 28 de setembro

·Divulgação da lista de classificação preliminar: 21 de outubro

·Prazo para anuência da unidade de ensino: de 21 a 27 de outubro

·Divulgação da lista de classificação preliminar pós-anuência: 29 de outubro

·Interposição de recurso: Até dois dias a partir da divulgação da lista de classificação preliminar

·Previsão de divulgação da lista definitiva dos classificados: a partir de 25 de novembro

Edições anteriores

O Intercâmbio Cultural foi realizado pela primeira vez entre 2011 e 2015 e levou mais de 2,5 mil estudantes e 400 professores de Etecs e Fatecs para Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia, Espanha, Argentina e Chile.

Entre o segundo semestre de 2022 e segundo semestre de 2025, cerca de mil estudantes e professores de Etecs e Fatecs foram beneficiados pela iniciativa e tiveram como destino as cidades de Buenos Aires, na Argentina; Chicago, San Diego e Nova York, nos Estados Unidos; Brighton, Cambridge, Canterbury, Eastbourne, Londres, Oxford, Cambridge, Bristol, Worthing e Leeds, na Inglaterra; e Dublin, na Irlanda.

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em mais de 320 municípios. As Etecs atendem mais de 224 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 91 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).

