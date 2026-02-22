O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) de Santa Bárbara d’Oeste, setor vinculado à Secretaria de Saúde, realiza neste mês diversas ações em alusão à Semana Municipal de Conscientização e Prevenção do Alcoolismo. A primeira ação foi realizada no dia 10 de fevereiro, na UBS São Fernando. Já nesta quinta (19) uma sala de espera ativa foi promovida na UBS Boa Vista.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A programação segue na segunda (23) e terça-feira (24) na Praça Central e nos hipermercados Tenda, Higa e Atacadão. Na terça, as atividades também serão realizadas no Complexo Regional Pérola.

Durante a programação, serão desenvolvidas ações de orientação e sensibilização junto à população, com distribuição de materiais informativos sobre prevenção e tratamento. As atividades também incluem abordagem educativa em locais de grande circulação.

Caps AD na UBS

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além das orientações aos usuários, será reforçado aos profissionais de saúde o fluxo de atendimento do CAPS AD e os critérios de encaminhamento. A proposta é fortalecer a articulação da Rede de Atenção Psicossocial e ampliar o acesso ao tratamento na rede de saúde mental.

As ações contam com a participação da equipe de Saúde Mental e parceiros do território, reforçando o compromisso do Município com a Atenção Básica e a Saúde Mental. O público-alvo envolve munícipes e profissionais de saúde presentes nos locais onde as atividades serão desenvolvidas. A abordagem adotada prioriza o acolhimento, a ética e o respeito, sem estigmatização, com linguagem clara e acessível.

A iniciativa está em conformidade com a Lei Municipal nº 4.635/2024, que institui a Semana no Município, e tem como objetivo promover a conscientização da população sobre os riscos e malefícios do uso abusivo de álcool, além de divulgar os serviços e o fluxo de atendimento ofertados pelo CAPS AD.

Leia + sobre saúde