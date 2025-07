Caps AD realiza palestra sobre saúde emocional no Tiro de Guerra de Americana

O Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) “Vida Nova”, vinculado à Secretaria de Saúde de Americana, realizou nesta terça-feira (29) uma palestra sobre saúde emocional no Tiro de Guerra do município. A atividade teve como foco a resiliência emocional e foi conduzida pelos psicólogos Natácia Cristina dos Santos Pratta e Vinícius Torre Almeida.

Durante o encontro, os participantes refletiram sobre os chamados pensamentos automáticos, aqueles que surgem de forma espontânea e muitas vezes sabotam o bem-estar emocional. Por meio de uma dinâmica prática, foram estimulados a identificar esses padrões e desenvolver estratégias para ressignificá-los, promovendo maior equilíbrio e saúde mental.

“Falamos sobre como enfrentar situações difíceis com mais consciência e fortalecimento emocional. É essencial que, desde cedo, os jovens compreendam que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, e sim um passo importante no cuidado com a própria saúde mental”, destacou a psicóloga Natácia.

Além da resiliência, foram abordados fatores de risco, sinais de alerta, estratégias de prevenção e formas de agir diante de situações de sofrimento psíquico.

A diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde, Ana Rubia, ressaltou a importância de ações educativas como essa, especialmente junto a públicos estratégicos. “Levar esse tipo de orientação ao Tiro de Guerra é fundamental. Estamos contribuindo não apenas com a formação emocional dos atiradores, mas também com a construção de uma cultura de prevenção em saúde mental”, afirmou.

A iniciativa integra as ações do Caps AD voltadas à promoção da saúde e ao enfrentamento de fatores que impactam o bem-estar emocional, especialmente entre jovens e adultos em formação, e foi realizada em parceria com o Tiro de Guerra de Americana.

