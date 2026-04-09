Captura de procurada e prisão por tráfico em ações da PM em Sumaré

Ocorrências registradas pelo 48º BPM/I resultaram na detenção de uma mulher com mandado por extorsão e na prisão de suspeito por tráfico de drogas

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 48º Batalhão de Policiamento do Interior (BPM/I), realizou duas ações em Sumaré que resultaram na prisão de uma procurada pela Justiça e na detenção de um suspeito por tráfico de drogas.

Na manhã de quarta-feira (8), durante patrulhamento na Rua Grécia, no Jardim Lucélia, policiais abordaram uma motocicleta ocupada por duas pessoas após notarem um volume na cintura do condutor. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado, sendo constatado que o volume se tratava de uma pochete com objetos pessoais. O motorista, que trabalha como aplicativo, estava com a documentação regular.

No entanto, ao consultar o sistema, a equipe identificou que a passageira, de 21 anos, possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de extorsão mediante uso de arma de fogo, conforme o artigo 158 do Código Penal. Ela foi conduzida ao Distrito Policial e permaneceu presa, à disposição da Justiça.

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Já na madrugada desta quinta-feira (9), outra equipe da Polícia Militar flagrou uma possível ação de tráfico de drogas na Rua Luciano Ramos Ayala, no Loteamento Denadai. Os policiais observaram um indivíduo recebendo dinheiro e se dirigindo a uma área de mata, retornando logo em seguida, o que levantou suspeita.

Durante a abordagem, foram localizadas porções de entorpecentes no local onde o dinheiro era armazenado. Com o suspeito, os policiais encontraram duas porções de crack e R$ 20 em dinheiro. A equipe ainda identificou que outro indivíduo guardava valores provenientes da venda de drogas em um trailer nas proximidades.

Os envolvidos foram encaminhados ao plantão policial. Dois deles foram liberados após averiguação, enquanto o terceiro permaneceu preso por tráfico de drogas, também à disposição da Justiça.

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