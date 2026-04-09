A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste sedia, entre os dias 6 e 30 de abril, a exposição “O Palco é das Escolas”, iniciativa que valoriza o trabalho desenvolvido por escolas de dança do município e destaca a importância desses espaços na formação artística e cultural.

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A mostra reúne fotografias, banners com informações e bilhetes escritos por dançarinos, que compartilham experiências, sentimentos e trajetórias ligadas à dança.

O material apresentado permite ao público conhecer não apenas os espetáculos, mas também os bastidores e as histórias que dão vida à produção artística local.

Mostra na Câmara

A exposição é um desdobramento da Mostra Dança Daqui, criada em Santa Bárbara d’Oeste com o objetivo de promover a dança como expressão de pertencimento, diversidade e identidade cultural. Realizada pela primeira vez em 2025, a mostra reuniu escolas da cidade em uma programação gratuita com apresentações, workshops e ações de memória, fortalecendo a conexão entre artistas e público.

Idealizada pelo produtor artístico Lucas Casagrande e pela produtora executiva Michele Bueno, a iniciativa busca ampliar a visibilidade da dança produzida no município e democratizar o acesso à arte.

Ao ocupar o espaço da Câmara Municipal durante o mês dedicado à dança, a exposição também carrega um significado simbólico: reforça o diálogo entre a produção cultural e os espaços institucionais da cidade. A proposta evidencia o papel das escolas como ponto de partida para a formação de artistas, desenvolvimento de público e fortalecimento da cadeia cultural da dança.

A visitação é gratuita e aberta ao público, de segunda a sexta-feira, das 8h ás 18h, durante o período da exposição.