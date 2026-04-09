Dois amigos que roubaram fiação da rua e uma casa em Americana foram presos esta quarta-feira. A Guarda Municipal atendeu, na manhã desta quarta feira (08), por volta das 10h05, uma ocorrência de furto em residência.

O caso se deu na Rua Rafard, no bairro Parque Universitário.

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Durante patrulhamento e conforme solicitação da Inspetoria, a equipe abordou dois indivíduos em atitude suspeita nas proximidades do local. Com eles, foi encontrado um saco de nylon contendo grande quantidade de fiação já queimada.

Questionados, os suspeitos confessaram que haviam invadido uma residência desocupada, de onde retiraram os fios. O material foi posteriormente queimado com a intenção de ser comercializado em um ferro-velho.

Fiação e bikes

Além da fiação, os indivíduos estavam em posse de duas bicicletas e diversas ferramentas, entre elas facões, tesoura, chave inglesa e serra manual.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial de plantão realizou a qualificação por furto em residência. Ambos permaneceram detidos à disposição da Justiça.

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