Com diversas atividades gratuitas, evento será realizado na Alameda ParkCity, no sábado (11) e domingo (12)

O Shopping ParkCity Sumaré promove no próximo final de semana, dias 11 e 12 de abril, a primeira edição de 2026 da Feira Criativa. Com uma programação especial repleta de atividades gratuitas para todos os públicos, o evento será realizado na Alameda ParkCity.

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A Feira Criativa traz produtos autorais feitos à mão, que carregam identidade, significado e histórias únicas, valorizando o trabalho de artesãos locais e fortalecendo a economia criativa.

Como complemento à programação, o evento contará com uma experiência especial que promete encantar visitantes de todas as idades: a exposição de um meliponário, com abelhas sem ferrão. De forma lúdica e educativa, o público poderá observar de perto essas espécies nativas, conhecer curiosidades sobre seu comportamento e entender, na prática, a importância das abelhas para a polinização e o equilíbrio do meio ambiente.

A atração estará disponível no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 20h.

“Além da exposição e vendas de produtos, a feira terá oficinas e workshops que incentivam a criatividade e o aprendizado. O público também poderá aproveitar as atividades interativas que ocorrem ao longo da programação”, ressalta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

No sábado, às 15h, haverá o workshop gratuito de Macramê. Para participar, é necessário fazer a inscrição antecipadamente, pelo WhatsApp: (11) 99276-4443. No domingo, às 15h, a programação abre espaço para o workshop gratuito de Crochê. Interessados precisam fazer a inscrição com antecedência, pelo WhatsApp: (19) 99229-4223. A Feira Criativa é realizada em parceria com a Academia do Artesanato.

Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré, destaca a importância do evento para o público, artistas e artesãos da cidade e região. “A Feira Criativa é mais um evento que o empreendimento realiza no sentido de dar visibilidade aos artesãos e artistas locais. É um espaço importante para os pequenos empreendedores, que têm a oportunidade de se conectar com o público, expor e divulgar os trabalhos”, comenta.

Programação Feira Criativa

Sábado, 11 de abril

15h

Workshop gratuito de Macramê

Inscrições antecipadas pelo WhatsApp: (11) 99276-4443.

Das 10h às 22h

Exposição de meliponários com abelhas sem ferrão.

Domingo, 12 de abril

15h

Workshop gratuito de Crochê

Inscrições antecipadas pelo WhatsApp: (19) 99229-4223.

Das 12h às 20h

Exposição de meliponários com abelhas sem ferrão.

Local: Alameda ParkCity.