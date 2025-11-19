Cardel F.C. é campeão da 2ª Divisão do Futebol Amador de Nova Odessa Além de levantar o troféu de campeão, o Cardel F.C. dominou também os prêmios individuais, garantindo as conquistas de melhor técnico, artilheiro e goleiro da competição. Leia + sobre esportes

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realizou na manhã do último domingo (9/11) a grande final da Segunda Divisão do Campeonato de Futebol Amador 2025 no Campo do Progresso, em Nova Odessa. O Cardel F.C. venceu o GB Sports por 2 a 1 e conquistou o título da competição, ambos garantiram o acesso à Primeira Divisão do Futebol Amador 2026.

“É gratificante ver o Esporte tão forte em nossa cidade, reunindo famílias, incentivando nossos jovens e fortalecendo a comunidade. Parabenizo todos os atletas, comissões técnicas e torcedores por essa grande final”, afirmou o vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda, o Mineirinho, que participou da premiação.

Além de conquista do troféu de campeão, o Cardel F.C. se destacou em premiações individuais. Cris, “A Lenda”, foi eleito o melhor treinador da temporada, coroando a excelente campanha da equipe; o melhor artilheiro foi Cleison Oliveira, com 11 gols, e o prêmio de melhor goleiro (menos vazado) ficou com Kaique Justino, que sofreu apenas quatro gols em toda a competição, enquanto o destaque da partida foi Matheus Lopes, do GB Sports.

O secretário adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique Carvalho destacou o resultado do evento e reconheceu o empenho das comissões e de todos que contribuíram para campanhas marcantes. “Duas equipes muito fortes fizeram uma final maravilhosa, em um jogo disputadíssimo. As semifinais já haviam mostrado o alto nível da competição, com confrontos equilibrados, e na final não foi diferente. Agora, seguimos com entusiasmo para a primeira divisão”, disse ele.

O secretário de Esporte e Lazer, Ângelo Foroni, também comemorou a final. “Quero parabenizar a equipe do GB e do Cardel pelo ótimo jogo, foi um campeonato maravilhoso e o mais importante, um jogo disputado na bola, sem brigas, sem discussões, os dois times respeitando um ao outro, então parabéns aos dois que vão seguir para a primeira divisão”, afirmou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP