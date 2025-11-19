O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu na tarde desta terça-feira (18), em seu gabinete, a secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, para tratar de ações e projetos voltados à área de saneamento.

Ela é a ‘chefona’ do Universaliza SP, programa do governo Tarcísio que pretende acelerar o processo de privatização de companhias de água municipais que tem a meta de assegurar segurança hídrica, reduzir perdas e universalizar o acesso à água limpa, coleta e tratamento de esgoto nas cidades.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O encontro contou também com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, do chefe de gabinete Franco Sardelli e do secretário de Planejamento Diego Guidolin.

A Prefeitura de Americana aderiu aos estudos do Universaliza e tem mantido diálogo com a Secretaria de Estado sobre o tema.

No encontro, a secretária explicou o funcionamento do programa, suas etapas e as possibilidades que ele oferece aos municípios para avançar em políticas de abastecimento de água e tratamento de esgoto.

O prefeito Chico agradeceu a visita e ressaltou a importância da parceria com o Estado.

“Quero agradecer à secretária Natália pela deferência com Americana e por trazer pessoalmente todas as alternativas e informações sobre o programa. A área de saneamento é, hoje, uma das prioridades da nossa gestão. Estamos empenhados em avançar tanto no tratamento de esgoto quanto na garantia do abastecimento de água. Todas as ideias e possibilidades que chegam são analisadas com muito carinho e, sobretudo, com um olhar técnico pelos nossos profissionais, que passam a estudar cada proposta a partir de agora”, afirmou.

A reunião reforçou o compromisso da Administração Municipal em buscar soluções estruturais e sustentáveis para melhorar o saneamento na cidade, ampliando o planejamento e a capacidade de investimento no setor.

Secretária defendeu Sabesp na Alesp

Natália participou em agosto de uma reunião conjunta das comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Infraestrutura; e de Transportes e Comunicações da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. No encontro, a gestora apresentou um balanço do trabalho da Pasta e dos investimentos financeiros realizados nas mais diversas áreas.

Questionada pelos parlamentares, a secretária defendeu as políticas tarifárias adotadas após a desestatização da Sabesp, destacando o programa Tarifa Social Paulista, que propõe a ampliação do acesso ao desconto nas contas de água e esgoto para famílias em vulnerabilidade social. “O ponto principal foi dar subsídio a quem de fato precisa”, afirmou, citando que atualmente são cerca de 1,7 milhão de famílias beneficiadas.

Leia + sobre política regional