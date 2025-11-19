O empresário e engenheiro Renan Cogo tem se destacado como um dos maiores incentivadores da campanha Novembro Azul em Nova Odessa e região. Reconhecido por sua atuação profissional e pelo compromisso com causas sociais, Renan reforça todos os anos a importância da prevenção e do cuidado com a saúde masculina.

Para ele, o Novembro Azul vai muito além de uma campanha: é um lembrete necessário para que os homens adotem hábitos saudáveis e realizem exames periódicos, principalmente aqueles relacionados ao câncer de próstata uma das doenças que mais afetam a população masculina no Brasil.

Renan Cogo ressalta que o preconceito e o descuido

ainda são barreiras que impedem muitos homens de buscarem ajuda médica. Por isso, ele utiliza sua influência e sua voz para incentivar familiares, amigos, colaboradores e a comunidade em geral a se informarem, vencerem o medo e priorizarem a saúde.

Além disso, Renan apoia ações informativas, eventos de conscientização e iniciativas que promovem o acesso da população aos serviços de prevenção e diagnóstico precoce. Sua postura engajada reforça a importância de discutir o tema com seriedade e responsabilidade.

Segundo ele, cuidar da saúde não é apenas um ato individual é um gesto de amor com a família, com quem está ao redor e com o próprio futuro.