Vôlei de Hortolândia está em semifinais de competições oficiais da modalidade

Atletas do Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura podem fechar temporada 2025 com bons títulos

O voleibol de alto rendimento de Hortolândia, que faz parte do Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura, continua a saga das boas participações nos torneios em que disputa contra equipes de diferentes cidades do Estado de São Paulo. No final de semana, pela Copa Itatiba sub-17, o time de Hortolândia venceu Paulínia e está na semifinal da competição. O jogo acontece no dia 21 de novembro em Atibaia. Já o time sub-21 joga a semifinal da categoria contra adversário a definir, no dia 23 de novembro, no Ginásio Gino Bernardini, localizado ao lado do Campo do Rosolém. A equipe é comandada pelo professor Thiago Gean.

“Pedimos o apoio dos torcedores de Hortolândia para o nosso time de vôlei. São diferentes categorias chegando a momentos decisivos de importantes torneios e é fundamental o carinho da comunidade esportiva. Nossos atletas estão com um desempenho fantástico. Parabéns a todos. São feitos atrás de feitos e isso engrandece todo o trabalho e a nossa estrutura”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.

ESCOLINHAS ESPORTIVAS

De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, além do vôlei de quadra, são mais 24 modalidades disponíveis, praticadas em 18 espaços com mais de sete mil atendimentos pelo projeto da Administração Municipal. As inscrições são feitas no setor administrativo de cada uma das praças de esporte. Para fazer a matrícula, é necessário apresentar comprovante de endereço, documento original, foto 3X4. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais.

