Um motorista que passava no fim da tarde dessa terça-feira (18/Nov) próximo ao novo shopping de Americana retirou uma capivara atropelada que estava na avenida.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O caso relatado pelo motorista aconteceu por volta das 17h40 na avenida Nossa Senhora de Fátima. Ele contou que o animal morto estava atrapalhando o trânsito e que o CBT alerta para quem deixa de prestar socorro a animais feridos em via pública.
Abaixo o relato do motorista
“Ao sair do trabalho retirei uma capivara que estava atrapalhando o trânsito. Ela foi atropelada na Av. Nossa Senhora de Fátima, próximo a entrada do Shopping Americana.
Acionei a Guarda Municipal, que por sua vez acionaram a Secretaria de Obras, para fazer a remoção do corpo.
Esse alerta é importante porque está previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O artigo 304 do CTB determina que deixar de prestar socorro em caso de acidente, mesmo com animais, pode gerar punições. Além disso, o artigo 253-A prevê infração gravíssima para quem obstrui a via.
Por isso é essencial reduzir a velocidade ao notar animais próximos à pista, principalmente em regiões com córregos, como é o caso de Americana. Esses animais atravessam em busca de alimento, geralmente no final da tarde ou à noite.
Ao se deparar com um animal ferido ou morto na pista, o correto é parar com segurança, sinalizar o local, retirar o corpo da via (se possível e seguro), e acionar os órgãos responsáveis.
Respeitar a vida — humana e animal — é lei e dever. Segurança e empatia andam juntas.”
Leia Mais notícias da cidade e região