Um homem abordado pela Gama (Guarda Municipal de Americana) esta terça-feira disse que estava vendendo drogas porque tinha visto na internet que “Lula liberou as drogas”.

A operação da Guarda teve como foco a Rua das Petúnias e a Praça Oscar Ignácio de Souza, locais que vêm recebendo atenção especial para manutenção da ordem pública e coibição de ilícitos.

Durante as abordagens, diversas pessoas foram averiguadas, sendo que uma delas foi apresentada após ser flagrada com entorpecentes. As demais passaram por consulta policial e nenhuma possuía débitos com a Justiça. Todas foram orientadas pelas equipes e deixaram o local após recolherem seus pertences.

Vídeo- homem diz que Lula liberou as drogas

