Carnaval de Americana vai ter DJ e samba com Janaína

Carnaval com DJ- A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana

definiu a programação para o Carnaval 2024. O CarnaPraia será realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro (sábado e domingo) na orla da Praia dos Namorados.

A programação inclui atrações que, com diversidade de ritmos, tem o objetivo de agradar os mais variados públicos.

No sábado, dia 10, a folia acontece entre 15h e 22h:

15h e nos intervalos – Música eletrônica com DJ

17h30 às 19h – Samba com Janaína de Cássia e Trio

20h30 às 22h – Pagode com o grupo New Samba

No domingo (11), as atrações começam ao meio-dia:

12h e nos intervalos – Música eletrônica com DJ

15h às 17h – Axé e marchinhas com os músicos da banda Tom Dominante

18h às 19h30 – Samba com Janaína de Cássia Trio

20h30 às 22h – Samba, pagode e axé com o grupo Samba da Nega.

“A orla da Praia dos Namorados oferece beleza e acessibilidade para os foliões de todas as idades. Serão dois dias de muita folia e alegria, estão todos convidados”, afirma a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

