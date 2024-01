Um prédio inativo há 18 meses custou mais de R$ 400 mil

para a Câmara Municipal de Americana. A sede do legislativo funciona no novo prédio, na divisa com Santa Bárbara d’Oeste desde junho de 2022, mas a antiga sede do Poder Legislativo, localizada na Praça Divino Salvador, ainda não foi devolvida ao proprietário.

Segundo dados do Portal da Transparência levantados pelo jornal TodoDia, no período, a Câmara desembolsou R$ 335.015,11 pagos à empresa Worldwide Segurança Ltda, com quatro vigilantes que trabalham durante o dia e a noite, além de pagar R$ 70.651,50 com contas de IPTU, água e energia elétrica.

Em entrevistas, o ex-presidente da Câmara Thiago Martins (PV) e o atual Tiago Brochi (sem partido) têm tentado fazer a política de redução de danos, minimizando os custos dos serviços.

Brochi disse que o assunto será resolvido nas próximas semanas com a devolução do prédio aos proprietários. Martins afirmou que havia estudos por parte da prefeitura para que o imóvel fosse reaproveitado por algum órgão público, mas que não houve avanços. E acrescentou que seu compromisso terminou em 31 de dezembro de 2022, quando deixou o comando da casa.

