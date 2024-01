Horóscopo de viagens para 2024: deixe as estrelas decidirem suas próximas férias

Se o seu objetivo para 2024 é viajar mais, você está com sorte. A Delta oferece uma enorme variedade de destinos graças a adição de novas rotas e, também, ao retorno dos serviços favoritos dos clientes. Então, a grande questão é: para onde devo ir? Deixe que as estrelas guiem sua escolha.

A Delta conversou com Lisa Stardust, especialista em astrologia, que combinou cada signo do zodíaco aos seus destinos ideais para viajar em 2024. Continue lendo e descubra se você está destinado a relaxar em lugares como Tulum, no México, explorar cidades ricas em história como Nápoles, na Itália, ou apostar no seu espírito aventureiro em destinos como Sydney, na Austrália.

Áries

As pessoas do signo de áries são independentes e gostam de ser o centro das atenções. Este signo abraça sua atitude ardente e curte estar em lugares agitados enquanto viaja. O desejo de sucesso leva o ariano a lugares ousados e emocionantes.

Dica de viagem do Zodíaco: O deslumbrante Sky Club da Delta no LAX, em Los Angeles, recentemente reconhecido como o melhor lounge da América do Norte pela Business Traveler USA, oferece ao ariano o lugar perfeito para fazer conexões, enquanto desfruta da agitação das viagens e experimenta várias de comidas, bebidas e coquetéis disponíveis para o cliente.

Destinos recomendados:

Los Angeles – Em 2024, esta cidade fará com que o signo energético de Áries pareça estar à beira do mundo, especialmente durante o eclipse solar em 8 de abril, quando Áries tem o potencial de fazer conexões e fechar negócios.

Como chegar: Por enquanto, a Delta não possui voos diretos do Brasil para Los Angeles, porém, é possível adquirir as passagens e, antes de chegar à cidade californiana, há uma conexão em Atlanta ou NYC, por exemplo. Recentemente, a companhia inaugurou um novo terminal no LAX, que conta com uma ampliação em sua área de controle de segurança e retirada de bagagens, proporcionando aos viajantes uma experiência de viagem mais confortável e simples.

Dublin, Irlanda – Dublin é outro destino ideal para Áries, já que as paixões deste signo alçam voo por lá. Se Áries anseia por uma viagem educacional, a cidade sediará o Festival Literário Internacional em maio e o Festival Bloomsday, em junho.

Como chegar: A Delta está expandindo suas opções para permitir que os clientes cheguem a Dublin (DUB) em 2024, incluindo uma nova rota direta de Minneapolis (MSP) a partir de 9 de maio. Além disso, a Delta oferece voos diretos para Dublin partindo de Atlanta, Boston e Nova York (JFK) durante todo o verão americano.

Touro

Touro é regido por Vênus, planeta da deusa do amor e da beleza, o que concede ao taurino uma propensão a procurar por destinos bonitos e encantadores. Touro é conhecido por seus altos padrões e aceita nada menos do que a perfeição, além de apreciar uma boa culinária.

Dica de viagem do Zodíaco: Para uma viagem mais satisfatória, os taurinos podem mimar-se com um assento na cabine Delta Premium Select, que oferece amplo espaço para relaxar e reclinar, um kit de amenidades exclusivo, experiências gastronômicas superiores a bordo e serviço Sky Priority no aeroporto.

Destinos recomendados:

Lisboa, Portugal: Com sua bela arquitetura e azulejos encantadores, Lisboa vai seduzir o taurino. Seus museus e sua rica cultura despertarão grande emoção neste signo, enquanto casas em tons pastel, emolduradas por pores do sol multicoloridos, estimulam seu lado artístico.

Como chegar: A Delta oferece voos diretos para Lisboa (LIS) a partir de Nova York (JFK) e Boston (BOS) durante todo o verão no hemisfério norte.

Nápoles, Itália – Nápoles pode oferecer uma variedade de atividades ao taurino. Este signo de terra pode descansar na baía, ir a um museu para explorar a arte barroca ou visitar as antigas ruínas de Pompeia e Herculano.

Como chegar: Os voos diretos para Nápoles (NAP) podem ser reservados na nova rota direta da Delta que partirá de Nova York (JFK) a partir de 23 de maio de 2024, expandindo o serviço da Delta para Roma, Milão e Veneza.

Gêmeos

Gêmeos se destaca por sua versatilidade e curiosidade ao viajar. As pessoas regidas por gêmeos transformam cada viagem em uma festa, gostam de mergulhar em diversas culturas e interagir com as comunidades locais. Em 2024, com Saturno se movendo para Peixes, Gêmeos é estimulado a respirar, enquanto a aventura os espera e os convida a abraçar a espontaneidade e o território desconhecido. A natureza adaptável dos geminianos desfruta da energia de uma cidade movimentada e da serenidade de uma paisagem tranquila.

Dica de viagem do Zodíaco: Durante o voo, os geminianos podem se entregar à sua espontaneidade pedindo o programa de coquetéis da Delta** enquanto o carrinho de bebidas passa pelo corredor. A Delta oferece várias opções para os geminianos experimentarem, como Tip Top’s Old Fashioned, Espresso Martini, Bee’s Knees e muito mais!

Destinos recomendados:

Sydney Austrália – Esta cidade emocionante e aventureira dá a Gêmeos infinitas opções para explorar, como relaxar na famosa Bondi Beach ou visitar a Sydney Harbour Bridge para vistas deslumbrantes da cidade, dignas de postagens no Instagram.

Como chegar: A Delta oferece voos diretos durante todo o ano para Sydney a partir de seu hub em Los Angeles (LAX).

Boston, Massachusetts – Esta cidade tem tudo: espaços verdes, galerias, museus e uma animada cena de restaurantes e bares. Com muitas atividades e pontos de interesse, Gêmeos encontrará facilmente algo novo para explorar e satisfazer sua curiosidade inata.

Como chegar: Os viajantes têm cerca de 140 voos diários* de vários locais nos Estados Unidos para Boston (BOS).

Câncer

Sentimentos e emoções aparecem com destaque nos planos de viagem de Câncer, fazendo com que busquem lugares que ofereçam conforto e conexão emocional. Segundo as estrelas, viajar no outono do hemisfério norte de 2024, quando Marte entrar em Câncer em 4 de setembro, seria ideal para o canceriano, que será inspirado por novos começos e desejo de explorar o mundo.

Dica de viagem do Zodíaco: Para realmente revitalizar, Câncer deve equilibrar aventura com momentos de relaxamento. Uma boa dica é viajar de Delta One ou Delta Premium Select, onde o nativo do signo deve dar uma atenção especial aos produtos luxuosos da marca de cuidados com a pele da Delta, Grown Alchemist, encontrados em seu kit de amenidades.

Destinos recomendados:

Curaçao – O destino à beira-mar de Curaçao e a rica cultura apelam profundamente para os sentimentos de Câncer, criando um espaço onde eles podem se sentir seguros para deixar suas emoções florescerem e se libertarem.

Como chegar: Desde 16 de dezembro, a Delta está oferecendo um novo serviço aos sábados para Curaçao (CUR) a partir de Atlanta (ATL), dando aos viajantes uma escapada rápida para esta vibrante ilha caribenha que já fez parte dos Países Baixos.

Barcelona – Cheia de praias, museus e igrejas, a cidade espanhola é um destino de férias ideal para Câncer, oferecendo um equilíbrio entre vistas relaxantes e lugares únicos para explorar.

Como chegar: A Delta expandiu a frequência de seus voos sem escalas para Barcelona (BCN), partindo de Nova York (JFK), durante o verão norte-americano de 2024, oferecendo aos clientes uma ampla gama de opções de voo. Além disso, a Delta também tem voos diretos para Barcelona (BCN) a partir de Atlanta (ATL).

Leão

Leão brilha com esplendor, beleza e grandeza, e gosta de escolher destinos que combinem com sua personalidade vibrante e glamourosa. O final do inverno ou início da primavera são bons momentos para Leão viajar, já que Plutão força Leão a se abrir no início de setembro para aproveitar a oportunidade realizar viagens e fortalecer relacionamentos.

Dica de viagem do Zodíaco: Leão precisa nutrir sua paixão pelo extraordinário e muitas vezes deseja estar no centro das atenções, então deve procurar lugares luxuosos e cheios de riqueza cultural. Os leoninos podem explorar outras culturas durante o voo com uma ampla gama de títulos internacionais e blockbusters no Delta Studio.

Destinos recomendados:

São Paulo, Brasil – É uma das cidades mais populosas do mundo e cheia de vida noturna, com restaurantes e opções de compras que farão com que o leonino se sinta como se a vida fosse uma festa.

Como chegar: A Delta dispõe de voos diretor para São Paulo (GRU) a partir de Atlanta (ATL) e Nova Yok (JFK)

Nova York – Esta é uma excelente opção para os nativos de leão visitarem. Seja curtindo a vibrante vida noturna ou passeando pelos bairros distintos, como o Brooklyn, Nova York oferece a leão uma variedade de lugares para brilhar e se destacar.

Como chegar: Partindo de São Paulo, a Delta possui voos diários e sem escalas do GRU para JFK.

Virgem

As pessoas desse signo gostam de escolher destinos que combinem cultura e beleza. Sua personalidade é bastante detalhista e as viagens ganham vida com um planejamento meticuloso que o ajuda a desfrutar de experiências enriquecedoras. Lugares historicamente significativos, que oferecem maravilhas arquitetônicas naturalmente, despertam o interesse de Virgem. Retiros de bem-estar e paisagens serenas atendem a necessidade de tranquilidade desse signo.

Dica de viagem do Zodíaco: para os virginianos uma atividade interessante pode ser manter um diário de bordo para registrar memórias de viagem e, para se sentirem mais concentrados, eles podem aproveitar o sistema de entretenimento da Delta, conectando fones de ouvido gratuitos e ouvindo playlists selecionadas do Spotify.

Destinos recomendados:

Tulum, México – Virgem apreciará a beleza e a história das antigas ruínas e pirâmides gigantescas de Tulum, enquanto desfruta da culinária local.

Como chegar: A partir de 28 de março de 2024, a Delta oferecerá voos diretos de Atlanta (ATL) para Tulum (TQO).

Miami – a cidade é conhecida por suas belas praias, uma cena artística próspera e uma fusão gastronômica proveniente de toda a América Latina.

Como chegar: A Delta oferece voos de conexões para Miami (MIA) a partir de Atlanta (ATL) ou Nova York (JFK), partindo de São Paulo (GRU). A partir de Miami, a Delta se conecta a outras 13 cidades ao redor do mundo por meio de suas parcerias com a Aeromexico, Air France/KLM, LATAM Airlines e Virgin Atlantic.

Libra

O amor de Libra por beleza (o signo também é regido por Vênus) o levará a explorar novos lugares conhecidos por seu esplendor, cultura e história. Como Libra é um signo bastante sociável, ele pode desfrutar de cidades que possuem restaurantes e bares da moda. Visitar museus e locais populares despertará o interesse e a estética de Libra.

Dica de viagem do Zodíaco: Libra adora viajar em grande estilo e desfrutar de atividades cheias de luxo. Os librianos podem aproveitar essa energia voando na Delta One, a cabine mais exclusiva da Delta, para usufruir de assentos totalmente reclináveis, refeições criadas por chefs, roupas de cama premium e muito mais.

Destinos recomendados:

Paris, França – Libra pode desfrutar de luxuosos escargots (caracóis comestíveis) nos melhores restaurantes ao longo do Rio Sena, explorar a arte em museus como o Louvre e o Rodin, ou assistir aos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris para torcer pelos times do Brasil.

Como chegar: A Delta oferece uma ampla gama de voos para Paris (CDG) a partir dos Estados Unidos e está animada para trazer os clientes a este destino imperdível para os Jogos.

Londres, Inglaterra – Esta vibrante metrópole oferece a Libra uma grande variedade de restaurantes de todo o mundo e uma rica história para que o libriano possa explorar com profundidade.

Como chegar: A Delta oferece voos diretos para Londres) com partidas de Atlanta (ATL), Boston (BOS), Detroit (DTW), Nova York (JFK), Los Angeles (LAX), Minneapolis (MSP), Salt Lake City (SLC) e Seattle (SEA). Além disso, até o inverno de 2024 no hemisfério norte, a Delta oferecerá voos diretos para Londres com partidas de Nova York (JFK).

Escorpião

Escorpião gosta de visitar destinos fora do comum e descobrir joias escondidas enquanto explora a história das culturas locais. Escorpião anseia por experiências autênticas onde os moradores locais possam guiá-los. À medida que Plutão se move para Aquário, Escorpião buscará maneiras de criar memórias únicas que possam ser valorizadas nos próximos anos.

Dica de viagem do Zodíaco: Escorpião prefere ficar isolado e pode encontrar as acomodações de hotel certas com a Delta Vacations para uma experiência incrível de férias e criar muitas memórias únicas.

Destinos recomendados:

Porto Rico – Este destino tropical é o lar de inúmeros tesouros escondidos. Para Escorpião, aprender sobre a origem da Piña Colada no Restaurante Barrachina ou explorar as belas e relaxantes praias de Porto Rico são experiências imperdíveis.

Como chegar: A Delta oferece voos diretos para San Juan (SJU) a partir de Atlanta (ATL), Boston (BOS), Detroit (DTW), Nova York (JFK) e Minneapolis (MSP).

Auckland, Nova Zelândia – É uma mistura extraordinária de comida, vinho, música, arte e cultura. As joias escondidas incluem o Eden Garden e a Praça da Chancelaria, enquanto a pitoresca Baía O’Neill oferece cenários como um filme.

Como chegar: A Delta está oferecendo aos clientes um novo voo sem escalas de Los Angeles (LAX) para Auckland (AKL).

Sagitário

Os sagitarianos anseiam por aventura e são considerados os viajantes do zodíaco. Eles valorizam explorar lugares novos e emocionantes, onde podem aprender sobre diferentes culturas e costumes, e experimentar comidas exóticas. A influência de Plutão em 2024 dará a Sagitário uma forte sensação de liberdade para finalmente realizar as férias dos sonhos.

Dica de viagem do Zodíaco: Sagitário pode se deliciar com uma das novas opções de vinhos a bordo da Delta, como a Casa Saulita Chenin Chardonnay em voos internacionais ou Une Femme em voos domésticos, para provar perfis de sabores únicos.

Destinos recomendados:

Bogotá, Colômbia – De visitar a Plaza de Bolívar a admirar a arte no Museu Botero, Sagitário pode facilmente mergulhar na cultura de Bogotá.

Como chegar: A Delta tem voos diretos para Bogotá (BOG) a partir de Nova York (JFK) e Atlanta (ATL), e recentemente expandiu seu serviço a partir de Atlanta (ATL) devido ao aumento de turistas interessados em visitar esta renomada cidade.

Lima, Peru – As catacumbas da Igreja de São Francisco, a culinária requintada e as paisagens de tirar o fôlego desta cidade, satisfazem plenamente a necessidade de aventura de Sagitário.

Como chegar: É possível voar de Delta sem escalas para Lima (LIM) há mais de 25 anos com voos diários de Atlanta (ATL) para este popular destino.

Capricórnio

Capricórnio busca uma combinação de valor e luxo ao viajar. História e cultura são igualmente importantes para Capricórnio, e as visitas guiadas são uma ótima maneira de mergulhar na história. Março de 2024 trará grande estabilidade financeira e abrirá portas para tirar férias, já que Saturno, o planeta que rege Capricórnio, se move para o sonhador Peixes.

Dica de viagem do Zodíaco: Ao viajar, Capricórnio pode descobrir maneiras de explorar como um local e obter dicas de turismo exclusivas para o seu destino através do Atlas Obscura, disponível no Delta Sync Wi-Fi**. Uma vez no local, Capricórnio, considerado o trabalhador do zodíaco, pode ficar tentado a trazer seu laptop e trabalhar durante a viagem, mas em vez disso, ele deve tentar explorar um novo destino sem essas distrações.

Destinos recomendados:

Shannon, Irlanda – Um lugar repleto de locais históricos e vistas espetaculares que irão cativar os corações dos capricornianos que amam história e tradição. Os majestosos penhascos de Moher oferecem paisagens de tirar o fôlego, juntamente com o imponente Castelo de Bunratty, que pode muito bem ser complementado por uma visita ao Durty Nelly’s, um pub com mais de 400 anos de história.

Como chegar: A partir de 23 de maio de 2024, você poderá voar para Shannon, na Irlanda, a partir de Nova York (JFK) com a Delta, que reiniciará essa rota.

Munique, Alemanha – Munique também oferece excelentes locais históricos, como o Kunstareal Museum District, que abriga oito museus diferentes que fornecem informações sobre a história de Munique.

Como chegar: A Delta oferece uma variedade de opções de voos para Munique (MUC), incluindo novo serviço de Nova York (JFK) a partir de 9 de abril de 2024, além de seu serviço existente de Atlanta (ATL) e Detroit (DTW).

Aquário

Aquário gosta de viagens educativas e fora do comum. Como amantes da natureza, eles costumam visitar lugares ao ar livre. Também adoram pesquisar destinos e criar um roteiro de todas as suas atividades enquanto estão fora. O final da primavera é um momento ideal para o aquariano viajar, já que Júpiter passará por Aquário em 2024, trazendo muita sorte e oportunidades para o signo.

Dica de viagem do Zodíaco: Para os aquarianos que mal podem esperar para explorar e estudar sobre seus novos destinos, aproveite o tempo de voo para aprender com os especialistas do mundo com uma coleção de aulas MasterClass disponíveis exclusivamente no sistema de entretenimento a bordo da Delta.

Destinos recomendados:

Austin, Texas – Lar de alguns dos melhores churrascos do país, oferece ao aquariano a oportunidade de aprender e explorar no Museu de Ciência e História Natural do Texas. As águas calmas de Barton Springs também oferecerão a Aquário uma dose muito necessária de natureza e restauração.

Como chegar: Partindo de São Paulo, é possível chegar a Austin realizando uma conexão em Atlanta.

Rio de Janeiro, Brasil – Conhecida por ter um dos maiores carnavais de todos os tempos, Aquário pode desfrutar de um refúgio animado e celebrar a festa com visitantes e moradores locais, ou passear pela orla, apreciando os doces sons da Bossa Nova e do Samba.

Como chegar: Para que vem dos Estados Unidos, a Delta agora está oferecendo aos clientes um novo serviço sazonal durante o verão do hemisfério sul para o Rio de Janeiro (GIG) a partir de Nova York (JFK), que começou no dia 16 de dezembro, e continua oferecendo voos durante todo o ano a partir de Atlanta (ATL).

Peixes

Peixes tende a ser atraído por lugares exóticos que apelam para seu lado criativo. Eles têm uma natureza romântica e gostam de explorar destinos que parecem ter saído de uma tela de cinema. Sua imaginação vívida permite que eles se imaginem vivendo nos lugares que visitam, o que torna a experiência mais encantadora. Cores vivas e vistas da natureza inspirarão a alma criativa do nativo desse signo. Peixes provavelmente vai querer tirar férias durante o inverno, já que Netuno, o planeta regente de Peixes, oferece a oportunidade de viajar para um destino dos sonhos.

Dica de viagem do Zodíaco: Os piscianos são conhecidos por serem sonhadores e tendem a não gostar quando a realidade interrompe seus pensamentos. Para abraçar totalmente as viagens, preferem ter tudo organizado e em ordem. A Delta ajuda todos os clientes a se manterem organizados e atualizados sobre suas viagens com o aplicativo Fly Delta, que permite aos clientes acessarem facilmente seu cartão de embarque, rastrearem suas bagagens e se manterem atualizados sobre quaisquer alterações de voo que possam ocorrer.

Destinos recomendados:

Honolulu, Havaí – Este destino oferece praias, cultura e as flores mais bonitas do mundo. Peixes também pode relaxar em praias de areia branca ou visitar o Museu de Arte de Honolulu, que apresenta obras de arte da Ásia, Estados Unidos e Europa para uma escapadela inspiradora.

Como chegar: Desde São Paulo, a Delta possui voos para Honolulu com conexões em Atlanta ou Nova York.

Santa Bárbara, Califórnia – Peixes podem caminhar no Inspiration Point e limpar sua mente. Outra dica é desfrutar de frutos do mar frescos no Stearn’s Wharf ou apreciar a arquitetura inspirada no estilo hispano-mourisco da cidade.

Como chegar: Os viajantes brasileiros podem voar de São Paulo para Santa Barbara (SBA) com uma rápida conexão em Atlanta e usufruírem do novo serviço da Delta.