Saúde e sabor: 5 benefícios incríveis da tapioca

Tapioca- Com mais de quatro décadas de experiência no mercado

de produtos alimentícios, a Akio é uma empresa que se destaca pela excelência em todos os aspectos de sua operação, desde a produção até o atendimento ao cliente.

A Akio é pioneira em trazer a tapioca das regiões norte e nordeste do Brasil para o sudeste, e esse movimento audacioso não apenas expandiu os horizontes culinários da região, mas também elevou o padrão da tapioca a novos patamares de excelência. Essa jornada é impulsionada pelo compromisso da empresa com a utilização dos melhores materiais e tecnologias de ponta, resultando em produtos duráveis e resistentes que conquistaram o paladar dos consumidores.

A tapioca é um alimento feito apenas com um ingrediente: a fécula de mandioca. Sabendo um pouquinho mais sobre a tapioca, que tal conhecer alguns benefícios para começar a acrescentar a tapioca em sua rotina?

Não contém glúten

Uma das proteínas presentes no glúten é a gliadina que é responsável pelas inflamações no organismo e colabora com a deposição de gorduras. Ou seja, a tapioca não contém essa proteína o que a deixa totalmente livre de glúten e pode ser consumida por todos, principalmente para quem quer perder peso.

Pouco calórica

Sabemos que o carboidrato é a fonte essencial de energia para o nosso dia-a-dia, o que proporciona um rendimento melhor nas atividades diárias. A tapioca oferece esses benefícios para manter o metabolismo ativo, o que auxilia na queima de calorias e na redução de medidas por ser de baixa caloria.

Livre de gorduras

Como a preparação é feita a partir da farinha de mandioca e água, ela não possui nenhuma gordura em sua massa. É sempre importante escolher bem os recheios para deixá-la ainda saudável. Sempre opte por proteínas magras, queijos brancos, legumes, entre outros.

Sem sódio

Muitas delas tem um teor baixo de sódio, mas a da Akio é totalmente livre de sódio! Por ser um alimento obtido diretamente da mandioca, a sua massa não passa por muitos processos, o que a torna menos industrializada e mais natural.

Versátil

Por alguns motivos já citados por aqui, a tapioca traz muitos benefícios para a saúde, mas além disso, ela é totalmente versátil. Você não precisa utilizar apenas a massa de tapioca para fazer tapioca. Você pode usar a massa para criar diversas refeições saborosas e deixar o seu cotidiano mais leve.

“Eu acredito que o principal benefício deste alimento é ser uma fonte de energia rápida. Por ser um alimento com base em carboidratos, a tapioca é indicada até como um pré-treino para quem pratica exercícios físicos ou também pode ser considerado uma ótima refeição pro café da manhã, contendo a sua saciedade rapidamente e que durará ao longo da manhã tranquilamente. A tapioca também é a melhor saída para pessoas que têm restrições com o glúten e por motivos maiores não podem consumir pães ou outros derivados do trigo”, explica José Barreto, chef e CEO da Akio.

Em um mundo que busca constantemente alternativas saudáveis e deliciosas, a tapioca é mais do que um alimento – é uma promessa de qualidade, saúde e sabor em cada porção.

A Akio continua a se destacar como uma referência no mercado de alimentos, liderando o caminho para uma alimentação equilibrada e mais saudável. Graças à sua dedicação à qualidade e inovação, a empresa segue transformando a maneira como apreciamos a tapioca e outros produtos alimentícios, tornando nossas vidas mais saborosas e equilibradas.

