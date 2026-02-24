O mercado de trabalho brasileiro passa por uma reconfiguração acelerada, puxada principalmente pela tecnologia. A lista “Empregos em Alta 2026”, divulgada em janeiro pelo LinkedIn, reúne os 25 cargos que mais cresceram no país nos últimos três anos e apontam a direção das oportunidades. O ranking é liderado pela função de Engenheiro(a) de Inteligência Artificial, seguido por posições ligadas a dados, tecnologia, saúde e finanças, áreas com atuação cada vez mais integrada a operações globais.

O levantamento indica que a expansão dessas carreiras acompanha uma lógica internacional. Setores como tecnologia, dados, saúde e finanças estão inseridos em cadeias globais de produção, inovação e serviços, ampliando a demanda por competências que complementam a formação técnica tradicional.

“Grande parte do conteúdo técnico dessas áreas circula em ambiente global. Documentações, cursos, plataformas, artigos científicos e a comunicação entre equipes utilizam majoritariamente o inglês. Dominar o idioma permite acessar esse material com mais rapidez, aprofundar o conhecimento e ampliar as possibilidades de atuação no mercado”, afirma Reginaldo Kaeneêne, CEO e fundador da KNN Idiomas.

Cargos ligados à inteligência artificial, análise de dados e tecnologia da informação exigem atualização constante e contato frequente com ferramentas e discussões que surgem fora do Brasil. “O inglês reduz a distância entre o profissional brasileiro e o que está sendo debatido nos principais polos de inovação do mundo”, informou.

O ranking também evidencia crescimento em áreas como finanças, saúde e gestão estratégica, segmentos que lidam com relatórios internacionais, softwares globais e interação direta com parceiros ou clientes estrangeiros. Assim, habilidades de comunicação profissional ganham relevância, sobretudo para quem ocupa ou busca posições de liderança.

Com esse perfil de demanda, cresce o interesse por formações mais direcionadas ao ambiente corporativo, como cursos de inglês voltados para negócios, focados em vocabulário técnico, reuniões, apresentações e negociação internacional. “Não se trata apenas de falar inglês, mas de saber usar o idioma de forma adequada ao contexto profissional, com clareza e segurança”, destaca.

