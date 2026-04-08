Ação do Programa Mais Acesso à Saúde amplia diagnóstico precoce e reduz fila de espera no município

A carreta de mamografia encerrou os atendimentos em Sumaré com resultado acima do previsto. Em 15 dias de funcionamento no Ambulatório de Especialidades, a unidade móvel realizou 1.581 exames, superando a meta inicial de 1.500 mulheres atendidas ao longo do mês de março.

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A iniciativa integrou o Programa Mais Acesso à Saúde, que tem como objetivo ampliar a oferta de exames diagnósticos e reduzir a demanda reprimida no município. O período de atendimento teve foco em ações voltadas à saúde da mulher.

De acordo com o secretário de Saúde, Frederico Almeida, a estratégia alcançou resultados positivos ao fortalecer o cuidado e ampliar o acesso ao diagnóstico precoce. “Estamos muito satisfeitos com os resultados. O envolvimento de vários setores foi crucial. Agradeço todas as equipes envolvidas nesta primeira ação do Programa Mais Acesso à Saúde. Mais trabalhos estão por vir”, afirmou.

Iniciativa Carreta

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância da iniciativa para a população. “Esse resultado mostra o compromisso da gestão em cuidar das pessoas e garantir acesso mais rápido aos exames. Seguiremos investindo em ações que ampliem o atendimento e reduzam a espera na rede municipal de saúde”, declarou.

Durante a programação, o município também realizou um mutirão de ultrassonografia, com 1.086 exames transvaginais concluídos. Os exames de mama, abdômen e pelve ainda estão em fase de contabilização.

Organização

A organização da ação contou com a participação da Central de Regulação de Vagas, do Centro Integrado da Mulher (CIM), do Ambulatório de Especialidades e da Atenção Primária. As equipes coordenaram o planejamento dos atendimentos e a convocação das pacientes, conforme a fila de espera.

O Programa Mais Acesso à Saúde prevê a ampliação de exames diagnósticos e de cirurgias eletivas, conforme a necessidade identificada pela regulação municipal, com foco na redução da demanda acumulada nos últimos anos.

Os resultados das mamografias serão encaminhados às Unidades de Saúde da Família de referência de cada paciente.