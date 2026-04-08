Comitiva de Nova Odessa acompanhou palestras e apresentações sobre Controle Interno, Finanças, TI e Terceiro Setor no 68º Congresso da APM, em São Paulo

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, participou nesta segunda-feira (6) do 68º Congresso Estadual de Municípios da APM (Associação Paulista de Municípios), realizado em São Paulo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Acompanharam o chefe do Executivo o secretário adjunto de Finanças e Planejamento Jackson Candian, o diretor de Tecnologia da Informação Leandro de Souza, além de servidores das áreas de Controle Interno e Convênios.

Com foco em capacitação técnica e troca de experiências em temas estratégicos para a administração municipal, os representantes de Nova Odessa acompanharam palestras e apresentações voltadas para Controle Interno, Finanças Públicas, Tecnologia da Informação e gestão do Terceiro Setor.

“Aproveitamos o maior encontro de gestores municipais do estado para nos atualizarmos e buscarmos referências que possam ser aplicadas em Nova Odessa. O controle interno bem estruturado, as finanças saudáveis e o uso inteligente da tecnologia são pilares de uma gestão eficiente”, destacou o prefeito Leitinho.

O secretário adjunto Jackson Candian também ressaltou a importância da participação no evento. “Estamos atentos às novas diretrizes e boas práticas apresentadas no congresso. Isso nos ajuda a planejar melhor a execução orçamentária e os convênios com os governos estadual e federal”, afirmou.

Já o diretor de TI, Leandro de Souza, buscou conteúdos relacionados à transformação digital no setor público. “A tecnologia pode trazer mais transparência, agilidade e economia para os processos internos da prefeitura. A ideia é trazer soluções que caibam na realidade do nosso município”, explicou.

O 68º Congresso da APM segue até quarta-feira (8/4), mas a participação de Nova Odessa se concentrou neste primeiro dia, com foco exclusivo em capacitação e aperfeiçoamento da gestão pública.