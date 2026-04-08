A Corel anuncia o lançamento do CorelDRAW Graphics Suite 2026, com novas e poderosas ferramentas de IA projetadas para aprimorar a criatividade e otimizar os fluxos de trabalho de design profissional. A nova versão do premiado software de design gráfico oferece recursos inteligentes que ajudam designers, ilustradores e profissionais criativos a gerar, ajustar e refinar imagens com mais eficiência, mantendo o controle total de suas visões criativas.

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“O CorelDRAW Graphics Suite 2026 representa um grande passo para levar a IA às mãos dos designers de maneira significativa”, afrma Prakash Channagiri, diretor sênior de gerenciamento de produtos CorelDRAW. “Ao combinar novas e poderosas ferramentas generativas e de edição de imagens com a precisão pela qual o CorelDRAW é conhecido, estamos ajudando os profissionais a passarem do conceito ao design finalizado com mais agilidade, sem comprometer o controle total sobre suas decisões criativas.”

Confira Novidades e Aprimoramentos do CorelDRAW® Graphics Suite 2026

Gere Imagens com IA: Crie imagens exclusivas do zero ou a partir de conteúdo existente usando o novo docker/inspector AI Generate no CorelDRAW® e no Corel PHOTO-PAINT™. Insira um prompt de texto, escolha proporções, faça a geração de múltiplas variações e aplique estilos ou paletas de cores opcionais para corresponder à sua visão criativa.

Remixe Imagens com IA: Transforme rapidamente fotos e maquetes usando o remix com IA. Com o novo modelo Nano Banana, os designers podem trocar elementos, alterar ambientes e explorar conceitos visuais com edições quase instantâneas, ideais para ideação e experimentação rápidas.

Remova Fundos com IA: Elimine fundos de fotos instantaneamente com apenas um clique com a nova ferramenta de IA, que oferece resultados limpos e prontos para uso, mesmo em torno de detalhes finos como cabelos e tecidos.

Mascare Fotos com IA: Obtenha maior precisão no Corel PHOTO-PAINT™ com a seleção de objetos assistida por IA e o mascaramento de clipes, tornando tarefas complexas mais rápidas e precisas.

Interface de Usuário Aprimorada: Trabalhe com mais conforto com uma interface modernizada projetada exclusivamente para reduzir o atrito nas tarefas diárias de design.

Desempenho e estabilidade otimizados: Beneficie-se de um desempenho e de uma estabilidade significativamente aperfeiçoados, com tempos de inicialização do aplicativo até 3 vezes mais rápidos ou mais.

Atualizações do CorelDRAW Web: Assinantes e clientes de manutenção são contemplados com todas as atualizações do CorelDRAW Web, incluindo as mesmas ferramentas inovadoras de IA disponíveis na versão para desktop.

Conteúdo Exclusivo: Assinantes e clientes de manutenção também recebem 50 pincéis baseados em pixels adicionais e mais de 200 novos modelos de design.

Créditos de IA: Eles fornecem acesso a ferramentas de IA generativa em todo o CorelDRAW Graphics Suite. Os assinantes e clientes de manutenção recebem dois mil créditos por mês, enquanto os clientes de compra única recebem uma alocação única de dois mil créditos. Os clientes podem ainda experimentar as novas ferramentas de IA gratuitamente e gerar até 100 imagens. Créditos adicionais estão à disposição para compra.

Além das atualizações do CorelDRAW Graphics Suite 2026, a ferramenta de design online CorelDRAW Go, fácil de usar e sob medida para entusiastas criativos e aspirantes a designers, agora inclui recursos de geração e remixagem de imagens com tecnologia de IA, assim como novas predefinições de texto selecionadas para criação de logotipos, emblemas e adesivos. Essas atualizações tornam mais fácil do que nunca criar visuais originais, explorar variações de design e dar vida às ideias diretamente no navegador.

Veja o Que Há de Novo no CorelDRAW® Go™

Crie Imagens com IA do Zero: Gere visuais personalizados a partir de prompts de texto simples usando modelos como Flux Schnell, Stable Diffusion 3.5 e Nano Banana. Escolha proporções, gere múltiplas alternativas e aplique predefinições de estilo para combinar com seu projeto.

Gere Imagens de IA a Partir do Conteúdo: Comece com uma tela em branco, uma imagem de referência ou um objeto de design existente e deixe a IA reimaginar tudo. Ajuste o grau de fidelidade dos resultados à sua referência e crie recursos exclusivos e comercialmente utilizáveis.

Remixe Imagens com IA: Transforme fotos e maquetes usando prompts de linguagem natural para trocar elementos, modificar cenas e explorar variações de design com resultados quase instantâneos.

Predefinições de Texto: Crie textos estilizados para logotipos, emblemas, adesivos e muito mais utilizando predefinições de texto selecionadas que tornam rápido e fácil iniciar projetos criativos.

Oferta e Valores

O CorelDRAW Graphics Suite está disponível para Windows, macOS e web nos idiomas inglês, alemão, italiano, francês, espanhol, português do Brasil, holandês, polonês, tcheco, russo, chinês simplificado, chinês tradicional, turco, sueco e japonês. O valor da assinatura é R$ 1.600 por ano. O CorelDRAW Graphics Suite 2026 também pode ser adquirido por meio de compra única (licença perpétua), com preço de varejo sugerido de R$ 3.200.

Um comparativo com opções de compra do CorelDRAW Graphics Suite pode ser visualizado em https://www.coreldraw.com/en/product/coreldraw/#compare.

Mais informações sobre licenças comerciais estão disponíveis em www.coreldraw.com/business. Para mais informações sobre licenças educacionais, acesse disponíveis em www.coreldraw.com/education.

O CorelDRAW Web está acessível a todos os assinantes do Corel DRAW e clientes de manutenção ativos, sendo compatível com as versões mais recentes do Google Chrome, Microsoft Edge e Firefox – tanto no Windows quanto no macOS. Para saber mais sobre o Corel DRAW Web ou para explorar uma versão de avaliação de 15 dias, visite web.coreldraw.com.

As atualizações mais recentes do Corel DRAW Go tem melhor desempenho com o Google Chrome ou Microsoft Edge, seja no Windows ou no macOS, e está disponível em inglês, alemão, italiano, francês, espanhol, português (Brasil), holandês, polonês e tcheco. A assinatura anual custa R$ 280.