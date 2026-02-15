Nas redes sociais, a reclamação da semana foi carrinhos de supermercado espalhados por todo lado.

“E não é um ou dois, não. São vários”, escreveu Marcos no Facebook.

Carrinhos de várias redes

Ele comenta que já viu moradores de rua levarem carrinhos do Comercial Esperança e do Crema. Alguns são queimados com plástico para derreter a pintura e apagar a marca do supermercado. Outros são pintados com tinta spray, só pra mudar a aparência e dificultar a identificação.

A justificativa de alguns é que compraram em ferro-velho ou depósito de reciclagem.

Mas fica a pergunta: como um carrinho que é patrimônio do mercado vai parar à venda nesses lugares?

Não é algo normal. Carrinho de supermercado não é descartável, não é doação comum.

E além disso, muitos moradores têm relatado que alguns desses carrinhos estariam sendo usados para facilitar furtos em bairros da cidade, o que aumenta ainda mais a preocupação.

Não estou generalizando ninguém mas é um questionamento.

E outra dúvida importante: quem fiscaliza essa situação?

É responsabilidade da Guarda Municipal ou da Polícia Militar? Existe alguma verificação, alguma denúncia registrada sobre isso?