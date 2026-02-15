Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti foi uma das principais atrações do Camarote Bar Brahma, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na noite deste sábado (14).
A experiência inédita do “Mister” no Carnaval paulistano partiu de um convite da Brahma, que assumiu o papel de promover uma imersão de brasilidade no treinador, essencial na caminhada ao hexa, e não há lugar melhor do que o Carnaval para sentir tudo isso na pele.
No Camarote Bar Brahma, Ancelotti brindou o Carnaval
em encontro com os ídolos da Seleção Brasileira Denilson Show, Júnior e Vampeta.
Como espectador ilustre do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, o Mister se divertiu bastante, aproveitando para fazer vídeos e tirar fotos da apresentação no sambódromo.
Neste Carnaval, Brahma realiza um “intensivão” de brasilidade para que o Mister veja e sinta de perto a emoção da folia, seja nas ruas ou na avenida. Na sexta, Carleto conheceu o Carnaval de Salvador. No domingo, o treinador vai acompanhar o Carnaval carioca no Camarote Nº1. A jornada de Ancelotti na festa brasileira se conecta à campanha “Tá Liberado Acreditar”, de Brahma, parceira histórica da Seleção Brasileira e que entende a importância do hexa para os torcedores.
