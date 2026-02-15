Morreu este sábado a professora barbarense Maria Aparecida (70). A Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara emitiu nota em que “manifesta, com profunda tristeza, seu pesar pelo falecimento da professora Maria Aparecida, ocorrido na madrugada deste 14 de fevereiro de 2026”.

Segue nota- professora Maria Aparecida

Maria Aparecida foi uma servidora pública exemplar, que dedicou sua vida à educação no município de Santa Bárbara d’Oeste.

Professora comprometida, sensível e generosa, construiu ao longo de sua trajetória relações marcadas pelo carinho, pelo respeito e pela dedicação aos alunos, colegas e à comunidade escolar.

Sua ausência deixa um vazio imenso entre familiares, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ela.

Neste momento de dor, a Secretaria Municipal de Educação se une aos familiares, amigos e colegas, expressando solidariedade, conforto e as mais sinceras condolências, desejando que as boas lembranças e o legado deixado por Maria Aparecida possam trazer alento a todos.

Santa Bárbara d’Oeste, 14 de fevereiro de 2026

Secretaria Municipal de Educação

