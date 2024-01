Carro elétrico vai bombar este ano?

2024 vai ser o ano do carro elétrico no Brasil?

As vendas destes veículos e dos híbridos bateram recorde em 2023 e registraram 93.927 emplacamentos. O número representa um crescimento de 91% ante as vendas de 2022 (49.245). Caso se mantenha o ritmo, a expectativa é que o setor abocanhe até 10% do total vendido no país. Isso ainda antes da entrada das gigantes chinesas BYD e GWM com produção no mercado local.

Somente no último mês do ano, foram comercializadas 16.279 unidades, quase o triplo das 5.587 de dezembro de 2022 (+191%).

Os modelos híbridos plug-in (com recarga externa das baterias) representaram 56% das vendas de eletrificados leves no ano, com 52.359 unidades, ultrapassando os híbridos convencionais HEV a gasolina e HEV flex (41.568), que até 2022 ainda dominavam o segmento.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Em dezembro de 2023, os emplacamentos de plug-in atingiram 70% das vendas totais de eletrificados (11.371, de um total de 16.279), com destaque para BYD e GWM.

Para 2024, a ABVE prevê que as vendas poderão passar de 150 mil unidades.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP