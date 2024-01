A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a implantação da opção de parcelamento em até doze vezes sem juros pelo cartão de crédito do valor da Parcela Única do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano em Americana.

No documento, a parlamentar ressalta as dificuldades enfrentadas pelos munícipes com a acumulação de impostos e contas no início de cada ano. “Esta indicação tem o propósito de facilitar o pagamento do IPTU, permitindo que o pagamento da parcela única deste tributo possa ser realizado em até doze vezes no cartão de crédito, sem a incidência de juros. Atualmente as opções disponíveis de parcelamento são apenas via boleto com juros”, explica.

Nathália acredita ainda, que vai proporcionar maior flexibilidade financeira aos contribuintes, permitindo uma melhor gestão de suas despesas no período em que tradicionalmente se concentram os maiores compromissos financeiros do ano. “Além disso, a opção de parcelamento no cartão de crédito em condições favoráveis pode aumentar a adesão ao pagamento da parcela única, beneficiando a Prefeitura com uma arrecadação mais eficiente e sem prejuízo para o munícipe”, conclui.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira, dia 23, e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

