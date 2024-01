Bancos- A partir de 1 de julho deste ano, as instituições financeiras deverão

promover ações de educação financeira aos clientes, conforme resolução do Banco Central publicada no Diário Oficial da União, no último dia 26 de dezembro.

De acordo com a resolução, o objetivo é que as empresas proporcionem conteúdos que contribuam para a organização e planejamento do orçamento pessoal e familiar; formação de poupança e resiliência financeira; e prevenção à inadimplência de operações e ao superendividamento.

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada no início de dezembro, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostra que o endividamento ainda alcança cerca de 76,6% das famílias brasileiras, que têm dívidas a vencer em cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e da casa.

Já o índice de famílias inadimplentes ficou em 29% e foi outro índice que apresentou queda em novembro. A redução é na comparação ao mês anterior, quando ficou em 29,7% e também ao mesmo mês do ano passado, de 30,3%. Mesmo que em trajetória de queda, o endividamento de famílias é um ponto preocupante e que pode ser amenizado com maior conhecimento sobre como administrar seus ganhos e gastos.

“Sem dúvida, a resolução do BC é importante e pode trazer impactos bastante positivo para a sociedade brasileira”, considera o presidente da cooperativa de crédito Sicredi Dexis, Wellington Ferreira. Segundo ele, esta é uma preocupação que já faz parte do dia a dia da cooperativa.

“O objetivo principal das iniciativas de educação financeira do Sicredi é incentivar a mudança de comportamento das pessoas em relação ao uso do dinheiro, estimulando uma gestão mais consciente e responsável das finanças com o propósito de cooperar para uma vida financeira sustentável de associados e não associados”, enfatiza.

Um dos programas sistêmicos do Sicredi, implantado em 2016, é o Cooperação na Ponta do Lápis. O objetivo é, justamente, ajudar a transformar a vida financeira das pessoas nas comunidades onde o Sicredi está presente, levando mais informação, conhecimento e boas práticas para melhorar a relação das pessoas com o dinheiro, realizando ações, como palestras e oficinas, voltadas a pessoas físicas, microempreendedores, adolescentes e crianças, tendo como base a economia comportamental. A cooperativa Sicredi Dexis, uma das mais de 100 cooperativas de crédito que compõem o sistema Sicredi, implantou o Cooperação na Ponta do Lápis desde o seu lançamento e participou de sua concepção.

Foco no público infantil

Para sensibilizar o público infantil e tornar o aprendizado mais descontraído, o Sicredi é parceiro da Mauricio de Sousa Produções, que produziu uma série de gibis e vídeos temáticos que ensinam, de maneira leve e divertida, conceitos como a origem do dinheiro, orçamento familiar e o funcionamento de compras à vista ou a prazo.

Esses conteúdos podem ser acessados no site www.sicredi.com.br/sites/turmadamonica/

Caravana Kids

O Caravana Kids é mais uma ação visando levar educação financeira ao público infanto-juventil. Essa iniciativa é do Instituto Dexis, através da cooperativa Sicredi Dexis e consiste em levar a educação financeira por meio de uma peça de teatro lúdica e educativa com foco especial nas crianças de 6 a 11 anos. Essa peça de teatro não só diverte, mas também ensina de forma cativante, contribuindo para a formação de cidadãos financeiramente conscientes.

A peça é apresentada em escolas de, praticamente, todas as cidades em que a Sicredi Dexis atua, nas regiões Norte e Noroeste do Paraná, Leste e Centro-Leste Paulista. Só em 2023 foram realizadas 50 apresentações.

Na peça, os palhaços Adalberto Pé de Chinelo e Cajuíno Castanho sonham em montar um circo, mas como não têm o dinheiro suficiente, eles precisam se dividir para interpretar vários papéis enquanto poupam dinheiro e ensinam as crianças a fazerem o mesmo.

“Assim, de forma lúdica, a gente leva às crianças e adolescentes conceitos sobre a importância de termos reservas financeiras para a realização de nossos sonhos e estimula a disciplina e o autocontrole para que as pessoas possam ter uma vida financeira saudável”, analisa o presidente da cooperativa.

Movimento nacional

Outro significativo movimento da Sicredi Dexis no que se refere ao tema é a participação na Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), cujo objetivo é promover ações de Educação Financeira pelo País.

“As iniciativas do Sicredi representam uma parte relevante do total de ações realizadas durante a Semana ENEF, que dá visibilidade ao tema, pois uma sociedade consciente financeiramente oferece mais condições para o desenvolvimento local”, lembra Ferreira.

SOBRE A SICREDI DEXIS

A Sicredi Dexis é uma cooperativa com 38 anos de história, completados em setembro de 2023. Atualmente, a instituição financeira possui 113 agências espalhadas por 110 municípios atendidos na sua área de atuação: o norte e noroeste do Paraná, e as regiões centro e centro leste paulista, no interior de São Paulo. Atualmente, a Sicredi Dexis, maior cooperativa dentro do sistema Sicredi, conta com 1.400 colaboradores e 400 mil associados — entre titulares, cotitulares e poupadores — que, como são sócios, têm participação nas decisões e resultados.

