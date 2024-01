Farmacêutica canadense traz curso de prescrição de cannabis pra médicos

A Thronus Education, braço educacional da biofarmacêutica canadense

Thronus Medical, anuncia a abertura de inscrições para um webinário destinado a médicos interessados em se tornar médicos prescritores de cannabis medicinal já em 2024.

O evento acontece dia 17 de janeiro, quarta-feira, às 20h, de forma online.

“Domine a Arte da Medicina Canabinoide” é um encontro para profissionais que estejam interessados em iniciar – ou aprofundar – os estudos sobre os benefícios farmacológicos dos nanocanabinoides, e como eles abrem novas possibilidades terapêuticas, discutindo a viabilidade do uso da cannabis medicinal para o tratamento dos mais variados tipos de manifestações patológicas.

“Nossa proposta é fornecer informações científicas atualizadas, permeando nossas discussões com estudos amplos e casos clínicos reais, que vivenciamos em consultório. É uma oportunidade única para os médicos explorarem a potencialidade farmacológica da nova era da cannabis medicinal no Brasil de forma fundamentada”, comenta Dra. Mariana Maciel, médica diretora da Thronus Education.

As vagas são limitadas e podem ser realizadas por meio do site https://www.thronuseducation.com.br/webinario/ até o dia 09/01.

SERVIÇO

Domine a Arte da Medicina Canabinoide

Curso online para médicos

Inscrições até 09/01

https://www.thronuseducation.com.br/webinario/

Quando? 17/01

Que horas? 20 horas

Onde? De forma online

