Consulta Pública avaliará a inclusão do infliximabe por via subcutânea no SUS

O Ministério da Saúde abriu a Consulta Pública Conitec/SECTICS 58/2023

– Infliximabe por via subcutânea, que receberá contribuições até 15 de janeiro de 2024. Com isso, cria-se a possibilidade de pacientes com doenças de Crohn passarem a ter mais uma opção de tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A Doença de Crohn é uma doença inflamatória do trato gastrointestinal que afeta predominantemente a parte inferior do intestino delgado (íleo) e intestino grosso (cólon), mas pode atingir qualquer parte do trato gastrointestinal. É uma doença crônica e provavelmente provocada por desregulação do sistema imunológico, ou seja, do sistema de defesa do organismo.

Infliximabe subcutâneo (SC)

Desenvolvido pela Celltrion Inc., biofarmacêutica sul-coreana especializada no desenvolvimento e produção de biossimilares e novas moléculas, o infliximabe SC oferece mais uma opção de tratamento para pacientes com doenças autoimunes por meio de um método de administração facilitado, realizado pelo próprio paciente.

Para os especialistas, um medicamento subcutâneo, que já tem expressiva presença na Europa, aumenta a qualidade de vida dos pacientes, facilitando a continuidade do tratamento de pessoas que precisam se deslocar longas distâncias, dependendo da região do país, para receber o tratamento subcutâneo em clínicas, por exemplo. Trata-se de oferecer maior comodidade e flexibilidade para as pessoas.

Para a Dra. Marta Brenner Machado, gastroenterologista e presidente da Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn (ABCD), essa molécula do infliximabe subcutâneo, que é a única no Brasil, sem dúvida vem trazendo grandes benefícios para os pacientes. “No Brasil, existe uma carência de centros específicos para infusão de biológicos no SUS. Portanto, uma das grandes vantagens é que o paciente pode retirar sua medicação, armazenar na sua casa e fazer a autoaplicação”, afirma.

A utilização desse tipo de medicação evita que pacientes do interior do Amazonas, por exemplo, tenham de viajar até 800 quilômetros para chegar a um centro de infusão, que, além do desgaste físico, ocasiona perda do dia de trabalho. “Temos uma molécula inovadora, por ser subcutânea, que pode ser aplicada pelo próprio paciente em sua casa e permite que a pessoa trabalhe normalmente. Isto significa qualidade de vida para quem faz uso da medicação. Por isso, com base em todos os estudos que comprovam sua eficácia e segurança, queremos que o infliximabe subcutâneo seja incorporado no SUS, com aprovação da Conitec,” finaliza a Dra. Marta.

Serviço

A consulta pública ficará aberta até 15 de janeiro de 2024.

Todos os interessados podem participar via site do Governo Federal – Participa + Brasil – Consulta Pública Conitec/SECTICS nº 58/2023 – Infliximabe por via subcutânea de pacientes com doença de Crohn moderada a grave que tiveram resposta inadequada às terapias convencionais, por meio do link participação e opinião.

Sobre a Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare é uma empresa biofarmacêutica global focada em marketing, distribuição e vendas internacionais de produtos biológicos e biossimilares desenvolvidos pela Celltrion Inc. Trata-se de uma companhia comprometida em fornecer medicamentos inovadores e acessíveis a pacientes, para que eles possam dispor de terapias avançadas. Seus produtos são fabricados em instalações de ponta projetadas e construídas para atender às normas cGMP da FDA dos EUA e às diretrizes de BPF da UE. A Celltrion Healthcare oferece terapias avançadas, com alto custo-benefício por meio de uma extensa rede global que abrange mais de 110 países.

