Foi roubar fios na doceria e se deu mal

Um homem que foi roubar fios

elétricos de uma doceria na região central de Americana acabou se dando mal após ação da Guarda Municipal.

O crime aconteceu na madrugada da segunda-feira. Ele queria começar a semana doce ou em choque.

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Gsms prendeu o projetista de ladrão, de 46 anos, após uma tentativa de furto, na Vila Pavan, próximo à prefeitura.

A ação dos Guardas começou por volta das 4h. A equipe da Romu subisnspetora Christiane, GMs Friebolin e Vieira recebeu solicitação e seguiu para um estabelecimento comercial, na Rua Presidente Vargas. No local, o rapaz foi abordado e os patrulheiros constataram que ele havia tentado furtar cabos elétricos do imóvel.

O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana (PCA) e a autoridade determinou o flagrante.

