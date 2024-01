Chico encontra André do Prado, governador interino

O prefeito Chico Sardelli participou hoje de um encontro com o governador em exercício André do Prado, no palácio dos Bandeirantes.

Na ocasião, o prefeito discursou em nome dos prefeitos do interior do Estado, e destacou a competência e a trajetória do deputado André do Prado (hoje governador).

“O André tem feito um belo trabalho à frente da Alesp e merece esse gesto do governador Tarcísio, de poder assumir o Estado por um dia. O André tem pela frente um belo caminho na política e sou muito grato a ele pela amizade e parceria com nossa cidade”, disse o prefeito Chico Sardelli.

André está governado interinamente enquanto Tarcísio de Freitas está fora do país acompanhado do vice-governador, Felicio Ramuth.

