Secretaria de Saúde oferece vagas de estágio para ensino médio e superior

A Secretaria de Saúde de Americana oferece 20 vagas de estágio remunerado para atuar em unidades de saúde do município. As oportunidades são para estudantes dos cursos de Farmácia (7 vagas), Administração (3), Direito (2) e para alunos do ensino médio (8).

Os estagiários terão direito à bolsa de R$ 1.008,96 (ensino superior) e R$ 693,66 (ensino médio), além de auxílio-transporte no valor de R$ 126,12 em ambos os casos.

A jornada é de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, e é necessário que o candidato esteja matriculado no período noturno da faculdade ou da escola.

Os interessados podem cadastrar o currículo no site da Secretaria de Saúde – www.saudeamericana.com.br/ –, acessando o menu “Serviços Online” e selecionando a opção “Cadastro de vagas para estágio”.

