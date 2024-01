Espetáculo Via Crucis 25 anos: ensaios retornam com vagas abertas

O retorno dos ensaios do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste está programado para esta quarta-feira (10), às 19 horas, Teatro Municipal “Manoel Lyra”. Ainda dá tempo de fazer parte do elenco dos 25 anos da iniciativa, se inscrevendo pelo link culturasbo.com/espetaculoviacrucis O Espetáculo acontecerá de 26 a 31 de março de 2024, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

As inscrições são direcionadas a pessoas com idade a partir de 15 anos, com a observação de que os menores deverão ter autorização dos seus responsáveis. Essa é uma possibilidade também para que pessoas de várias regiões possam participar. Para participar não é exigida experiência anterior em artes cênicas, nem mesmo a obrigatoriedade de ter participado de edições passadas do Espetáculo Via Crucis.

A 25ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com patrocínio da TRBR e apoio da Indústrias Romi e Supermercados Pague Menos.

Serviço:

25º Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste

Dias 26 a 31 de março, sempre às 20 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida | Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

