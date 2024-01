O BBB acaba de chegar e já está rendendo virais.

Entre eles, a participante Deniziane, que durante a entrevista de apresentação para o reality, contou sobre a sua remodelação glútea, procedimento estético que tornou o bumbum a parte favorita do corpo da sister. Os gritos de Boninho e do restante da produção caíram na rede após a participante induzir que iria levantar para mostrar o resultado. Mas afinal, o que é a remodelação glútea? Ex-presidente regional da SBCP, o Dr. Luiz Haroldo Pereira explica:

“A remodelação do glúteo é um procedimento que vem se aprimorando ao longo dos anos. Atualmente são feitos com bioestimuladores, um tipo de ácido hialurônico mais concentrado e com maior quantidade, e tem duração aproximadamente de um ano/um ano e meio”.

Bumbum perfeito

O resultado impecável de Deniziane – ou Anny, como prefere ser chamada – é o esperado e por isso o procedimento vem sendo cada vez mais procurado. Mas não é para todos os bolsos. A remodelação custa em média R$ 20 mil, e segundo o dr. Luiz Haroldo, é passageiro.

“É um procedimento que traz um resultado muito bom na hora, principalmente se você fizer no tempo certo, não deixando os efeitos da celulite ou flacidez se agravarem tanto. Mas como a maioria dos procedimentos, não é permanente”. Para quem deseja resultados mais duradouros, o médico indica a remodelação com enxerto de gordura ou próteses de silicone.

Apesar do custo-benefício não ser dos mais equilibrados, o cirurgião também destaca o ponto mais importante: “É uma técnica relativamente segura quando feita com um bom cirurgião em local adequado”.

Método proibido

Antes dos avanços da ciência, o material mais comum para a remodelação glútea era o polêmico PMMA, ou polimetilmetacrilato, quase 10 vezes mais barato que o ácido hialurônico e altamente prejudicial à saúde. Não por menos, o uso da substância para procedimentos estéticos é proibido pela Anvisa.

Para evitar clínicas clandestinas que ainda fazem o uso do material, colocando a vida de milhares de pessoas em risco, o médico afirma que o segredo para ter sucesso no procedimento é buscar justamente por um cirurgião qualificado da SBCP.

Dr. Luiz Haroldo Pereira, que atende em Copacabana, no Rio de Janeiro, é referência em cirurgia corporal e facial no Brasil. O médico já foi presidente regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) do Rio Janeiro, participou da banca de exames para título de especialista em cirurgia plástica durante 12 anos e, desde 2006, é membro da comissão de avaliação para médicos que desejam se torna titulares da SBCP, capacitados para realizar as cirurgias de abdominoplastia, lipoaspiração, implantes de silicone e outros procedimentos.

