Garçom americanense leva prêmio principal do Natal do Tivoli

O americanense e garçom, Woshington Rodrigues Gomes Da Costa, de 34 anos,

começou 2024 com o pé direito e muita sorte: ele foi o ganhador da campanha “O grande Natal Tivoli Shopping”, que sorteou um kit com diversos prêmios, nesta segunda-feira, dia 08.

Para ser sorteado, Woshington concorreu contra mais de 40 mil cupons e receberá o kit com os seguintes prêmios: 1 Frigobar Brastemp; 1 Adega Climatizada; 1 TV Samsung 75″; 1 JBL Xtreme 3 à prova d’água; 1 iPhone 14 Plus 128GB com carregador; 1 Apple Watch Ultra PGS; 1 Power bank iPlace e 1 Apple AirPods.

Na campanha, que faz parte das ações em comemoração aos 25 anos do Tivoli, a cada R$300 em compras o consumidor recebia um número da sorte para concorrer aos prêmios, além de panettones da Casa Suiça no compre e ganhe, enquanto duraram os estoques.

“Eu e minha esposa fomos comprar uma viagem para fazer no começo do ano, e resolvemos nos cadastrar com um cupom da CVC, que gerou 45 números da sorte. Estou extremamente feliz com esse prêmio, nunca havia ganhado nenhum sorteio e começamos o ano muito bem. Agradeço ao Tivoli Shopping pela oportunidade, não temos palavras para descrever”, disse Woshington.

“Para celebrar o Natal, preparamos um kit personalizado e muito especial para fechar 2023 com chave de ouro, e também complementar nossas ações em comemoração aos 25 anos do Tivoli”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 143 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

