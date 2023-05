Fez topless na praia e foi detida pela PM

Uma mulher que fez topless acabou detida pela polícia

em Balneário Camboriu (SC). A mulher não identificada foi detida na Avenida Atlântica após sair em público com os seios expostos. A ocorrência foi registrada como ato obsceno na Polícia Civil. Nas redes sociais, circulam imagens da mulher caminhando sem blusa ao longo da orla da praia de Balneário Camboriú, na companhia de seus dois cães. Em outras fotografias, pode-se observar a abordagem de dois guardas municipais de Balneário Camboriú.

De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher afirmou que estava apenas passeando com seus animais de estimação. O ato, enquadrado como obsceno, é considerado crime conforme o artigo 233° do Código Penal, podendo resultar em detenção de três meses a um ano, além de multa.

O caso inusitado está dando o que falar nas redes sociais, gerando diversos comentário. Enquanto uns criticam a iniciativa da mulher, há outros expressando admiração pela beleza da loira em questão. De maneira sarcástica, alguns defenderam o fato de ela andar nua, sugerindo que a mulher deveria ser deixada em paz para circular livremente. Outras sugestões também seguem tom galante.

