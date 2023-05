Casal do pó cai pra Dise no S Manoel

Um casal do pó foi o alvo de ação da DIG no São Manoel

esta quinta-feira. Policiais civis da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Americana efetuaram as prisões (do casal) durante a 6ª fase da “Operação São Manoel”. A motivação da série de buscas da PC é dar sequência no combate ao tráfico de drogas nesta região da cidade.

Esta quinta-feira os investigadores fizeram atuação mais incisiva e estouraram uma ‘casa bomba’ no bairro Vila Bertini, no meio da região alvo da atividade maior.

A equipe desta quinta abordou o casal em frente ao ponto/casa na Rua Jácomo Calheiros. Tanto a mulher (27 anos) quanto o homem (36), confessaram que havia drogas no imóvel. Ao todo, a polícia apreendeu um pedaço e 75 porções de maconha, e outro pedaço e mais 77 pedras de crack. Também havia uma balança de precisão, embalagens para armazenamento das drogas e dois celulares.

Os investigadores encaminharam as drogas e o casal para a sede da Dise. Eles vão responder por tráfico e associação ao tráfico.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento