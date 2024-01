Leon Botão fez um resumão do que foi seu ano à frente da

secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação na Prefeitura Municipal de Americana.

Em ao menos uma rede social, ele fez o balanço de seu trabalho em 2023 e mostrou números exaltando avanços no site da prefeitura e em obras do governo Chico Sardelli (sem partido).

Abaixo trecho do resumo feito por Botão na rede social Logo em fevereiro, recebi do prefeito Chico Sardelli o maior desafio enfrentado até agora. E 10 meses depois, a sensação é de dever cumprido, e de muito ânimo pra fazer ainda mais em 2024! Leia + sobre política regional Tenho muito orgulho das conquistas da Secretaria de Comunicação e TI de Americana neste ano:

– Marca e campanha “Americana voltou a sorrir”

– Novo site da prefeitura totalmente responsivo para celular

– Mural SHN “Americana 148”

– Aumento de 73% na produção de releases

– Crescimento de 145% no alcance do Instagram e de 77% alcance do Facebook da prefeitura

– Realização de 108 eventos/coletivas/anúncios/solenidades São números expressivos sim e que são fruto de muita dedicação de uma equipe comprometida em entregar sempre o melhor! Obrigado a cada um!

