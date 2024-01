Enquetes online já circulam na rede e whatsapp

As enquetes online de olho nas eleições deste ano

já começaram a circular nas redes de apoiadores de candidatos e em grupos de whatsapp. A primeira cidade que o NM recebeu para as ‘votações’ foi Sumaré.

A enquete que circula no site Ferendum, o sistema de votação on-line grátis, tinha mais de 800 votos na manhã desta segunda-feira e trazia o ex-secretário de Saúde Rafael Virginelli e o ex-vereador Décio Marmirolli. Os dois se destacavam na enquete, que não tem qualquer caráter científico e não pode ser divulgada.

Tanto Virginelli quanto Marmirolli já foram candidatos a prefeito de Sumaré. A novidade este ano é que a cidade vai ter segundo turno pela primeira vez e muitos nomes devem se colocar para o eleitor.

Também está na enquete com um total de dez nomes a secretária de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social da cidade, Ana Cléia Meneguetti, que foi apresentada em dezembro como pré-candidata a prefeita de Sumaré pela Rede Sustentabilidade. Enquete do Ferendum O Ferendum informa que suas enquetes on-line são para compartilhar no Twitter, Facebook, WhatsApp, e-mail ou para inserir em sites ou blogs. Também permite planejar eventos mediante votação (por exemplo, escolher a data ou local para um evento). O site ainda informa que o seu sistema é rápido, sem registro e gratuito.

