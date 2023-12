Um carro com quase 6kg de maconha

foi parado por agentes da polícia militar no jardim Boer em Americana na noite de sexta-feira (15). Logo de cara, os PMs perceberam que se tratava de um carro roubado.

Mais notícias da cidade e região

Ao consultar a placa de um veículo suspeito na região os policiais militares do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), o sistema indicou que o carro havia passado no mesmo dia, algumas horas antes, em Patos de Minas (MG), levantando suspeitas sobre a legitimidade do emplacamento.

Diante dessa informação, os policiais realizaram a abordagem. No veículo e com o condutor, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao analisar os sinais do carro, constatou-se que se tratava de um “clone” de um veículo roubado no estado do Rio de Janeiro, que posteriormente foi transformado em um veículo “regularizado”.

O condutor foi questionado sobre seus documentos pessoais, informando não estar portando nenhuma identificação e que ela estaria em sua residência. Ao ser questionado se havia algo ilícito em sua casa, negou e autorizou a busca domiciliar.

Durante as buscas, foram encontrados em seu guarda-roupa 5,881 kg de maconha, uma balança de precisão e materiais para embalo e preparo da droga para vendas.

Após PolicialPadrao