Prefeitura realiza Parada de Natal Ecológica na entidade Jeito de Ser

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou a ação “Parada de Natal Ecológica”, na entidade Jeito de Ser Cristão, localizada no bairro Conserva, na manhã desta sexta-feira (15). Participaram cerca de 50 pessoas, usuários dos serviços prestados pela entidade.

Na ação educativa, a equipe da Unidade de Educação Ambiental distribuiu mudas de hortaliças, doadas pelo Viveiro Plant Colha, parceiro das ações de Educação Ambiental. O evento teve a participação do Papai Noel.

“As mudas foram plantadas, serão mantidas pelas pessoas atendidas na entidade e servirão para alimentação dos usuários. O objetivo é promover ações sustentáveis e a integração da comunidade para a preservação do meio ambiente”, disse a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, ressaltou a importância da ação. “Agradecemos a parceria com a entidade Jeito de Ser Cristão nesta ação, que mobilizou os usuários para o plantio de hortaliças. O meio ambiente é de todos e procuramos incluir toda a sociedade nas atividades de educação ambiental”, disse Fábio.

Também foram distribuídos material educativo, cartilha de bem-estar animal, sementes de girassol e pipoca. A ação contou com a presença do vereador Leco Soares.

