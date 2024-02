Carro roubado recuperado pela GM Santa Bárbara

Municipal de Santa Bárbara este sábado. A picape estava parada no jardim Planalto do Sol por volta das 14h

Abaixo relato feito pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’Oeste-SP .EQUIPE 01 – CANIL01



OCORRÊNCIA : AUTO LOCALIZADO

Canil 01 🚨GCM Caio 🚨GCM Edmar

🐕 Aquiles

.📍DATA: 17 de fevereiro de 2024

.📍HORA: 13:55

.📍LOCAL: Rua Mossoró – Planalto do Sol.

Está equipe de canil, em patrulhamento pelo local retro citado, se deparou com o veículo com indícios de estar com a porta arrombado, de imediato a equipe acionou o cicomm para pesquisa do emplacamento, o qual foi confirmado ser produto de furto no dia 14/02/2024, foi acionado o plantão policial, os mesmo não acionaram a perícia. No local compareceu guincho OC – 52, motorista Leandro, que conduziu o veículo até o plantão policial, foi registrado o BO PC CH0231-1/2024, pelo escrivão Marcelo Piveta, feito contato com o proprietário e será restituído posteriormente ao dono.