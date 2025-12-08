Uma casa abandonada era guarida para traficantes de drogas em Americana. A Guarda Municipal de Americana prendeu, na tarde deste sábado(6), dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em uma residência abandonada localizada na Rua Antônio Fugolin.

A ação ocorreu por volta das 15h01, após denúncia anônima informar que dois indivíduos utilizavam o imóvel para a venda e armazenamento de entorpecentes. Segundo o relato, um dos suspeitos ficava na área frontal do corredor, realizando a entrega de porções aos usuários, enquanto o segundo permanecia nos fundos do imóvel, onde guardava a maior parte das drogas.

Um no corredor da casa

Ao chegarem ao local, os guardas surpreenderam G.A.R., 26 anos, no corredor da residência. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, porém duas pedras de crack foram localizadas próximas aos seus pés.

Nos fundos do imóvel, a equipe avistou o segundo suspeito, I.A.B.R., 27 anos, que teria dispensado um objeto em direção a uma área de mata ao notar a aproximação da viatura. Com ele foram encontrados apenas R$ 5,85 em moedas.

O Canil da Guarda Municipal foi acionado e, com o auxílio da cadela Hanna, diversas porções de drogas foram localizadas espalhadas pela área de mata.

Questionados, ambos optaram pelo silêncio.

Diante das evidências, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Plantão Policial. O delegado de plantão, Dr. Eduardo Salge F. Cunha, ratificou o flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos permaneceram presos à disposição da Justiça.

