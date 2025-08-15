Casa do Conto de Americana recebe projeto de leitura e contação de histórias

A Casa do Conto, vinculada à Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, recebe, neste sábado (16), o projeto para leitura de livros e audiência de contos “Histórias que Nunca Ouvi”, das 14h às 17h, com classificação indicativa livre e entrada gratuita, por ordem de chegada. A Casa do Conto está localizada à Avenida Carioba, nº 113, Carioba.

A iniciativa vai receber crianças e seus familiares para uma tarde de leitura de obras presentes no acervo da Casa do Conto, seguida da contação de uma história criada a partir das leituras.

“Histórias que Nunca Ouvi”

“Os presentes vão poder manusear livros maravilhosos que estão aqui e vou contar uma história diferente, que eles nunca ouviram”, explicou a arte educadora e psicopedagoga Cristina Lazaretti, a Tininha.

“Os livros são poderosas ferramentas de aprendizado e crescimento. A leitura estimula a imaginação, amplia o vocabulário, fortalece a capacidade de concentração e desenvolve a empatia, ao permitir que a criança vivencie diferentes realidades e perspectivas. Além disso, o contato com diversas histórias desde cedo contribui para o desempenho escolar e o raciocínio crítico. O hábito da leitura abre portas para um mundo de possibilidades e contribui para a formação de cidadãos mais criativos e conscientes”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

