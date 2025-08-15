Hytalo Santos preso junto ao marido em SP

O influenciador paraibano Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente — conhecido como Euro —, foram presos nesta sexta-feira (15) em São Paulo, durante uma ação autorizada pela Justiça da Paraíba.

Ambos são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por suspeita de exploração de menores nas redes sociais. Os mandados de prisão foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na região metropolitana de João Pessoa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A investigação ganhou repercussão nacional após denúncias do youtuber Felca sobre supostos casos de “adultização” de crianças e adolescentes em conteúdos publicados por Hytalo.

Computadores e celular de Hytalo Santos apreendidos

No dia anterior, agentes já haviam apreendido computadores e celulares na residência do influenciador na capital paraibana. De acordo com o juiz Antônio Rudimacy Firmino, a operação desta sexta contou com autorização para arrombamento, caso houvesse resistência, o que não foi necessário.

Na última quarta-feira (13), uma tentativa anterior de busca no imóvel foi frustrada porque ninguém foi encontrado no local.

O caso segue em investigação e novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades.

Leia + sobre Famosos, artes e música